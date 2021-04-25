В Сети раскритиковали попытку Наташи Королевой казаться моложе: Престарелая девочка

Певица решила поэкспериментировать с имиджем и нарвалась на критику в соцсетях. В соцсетях не оценили молодежный образ Наташи Королевой

Наташа Королева, которая ранее прокомментировала слухи о свадьбе 19-летнего сына, нарвалась на критику поклонников в Instagram. Подписчикам не понравился новый образ певицы.

Артистка надела зеленый спортивный костюм и черную кожаную косуху. Трудно не обратить внимание на прическу певицы – она сделали две косы, в которые вплела искусственные синие пряди.

"Так хорошо!", – подписала новое фото Наташа Королева.

Наташа Королева / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташа Королева / Фото: instagram.com/koroleva__star

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Фолловеры не оценили новый образ певицы.

"Неудачно фото. Похожа на бабку, которой пенсию принесли на два дня раньше".

"Не самый лучший образ. Престарелая девочка".

]2Фотка ужасная. Наталья старая на ней, хотя полтинник уже не за горами"

Ранее сын Наташи Королевой станцевал на пилоне под украинскую песню.