В Сети раскритиковали попытку Наташи Королевой казаться моложе: Престарелая девочка

Наташа Королева, которая ранее прокомментировала слухи о свадьбе 19-летнего сына, нарвалась на критику поклонников в Instagram. Подписчикам не понравился новый образ певицы.
Артистка надела зеленый спортивный костюм и черную кожаную косуху. Трудно не обратить внимание на прическу певицы – она сделали две косы, в которые вплела искусственные синие пряди.
"Так хорошо!", – подписала новое фото Наташа Королева.
Наташа Королева / Фото: instagram.com/koroleva__star
Наташа Королева / Фото: instagram.com/koroleva__star
Фолловеры не оценили новый образ певицы.
- "Неудачно фото. Похожа на бабку, которой пенсию принесли на два дня раньше".
- "Не самый лучший образ. Престарелая девочка".
- ]2Фотка ужасная. Наталья старая на ней, хотя полтинник уже не за горами"
Ранее сын Наташи Королевой станцевал на пилоне под украинскую песню.