В метро Киева сделают "домашний кинотеатр": когда, где и что покажут / Фото: КГГА

После вторжения России в Украину для сотни киевлян вторым домом стало метро, служащее для них безопасным укрытием. Департамент культуры КГГА совместно с государственным киноархивом "Довженко-Центр" позаботились о моральном духе украинцев в метрополитене и анонсировали серию кинопоказов. Об этом сообщили на официальном сайте КГГА.

Украинцы, для которых метро с 24 февраля стало вторым домом, смогут хотя бы на час отвлечься от новостей о войне, просматривая кино. Организаторы будут включать кино разного жанра и эпох, чтобы угодить всем.

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От фильмов ВУФКУ до современных, которые совсем недавно можно было увидеть в украинском прокате, например: "Лучшие выходные" или "Звезды по обмену", – пишут на сайте КГГА.

Самых маленьких зрителей будут удивлять анимационными кино, а молодежь и взрослых – комедиями и фестивальным кино. Программа может быть дополнена.

К инициативе присоединились кинокомпании Film.ua и "Артхаус Трафик". Организаторы готовы к сотрудничеству и призывают других украинских кинокомпаний поучаствовать.

По состоянию на сегодня показы запланированы на 14 станциях киевского метро, а полноценно работают – "Сырец", "Дорогожичи", "Лукьяновская", "Площадь Льва Толстого" и "Дружбы Народов", – пишут на сайте КГГА.

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