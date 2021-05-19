Версія українською
$ 27,44
33,53

В Киеве пройдет фестиваль красок Холи: что известно о мероприятии и когда состоится

19 мая, 17:28

Лилиана Григорак

Организаторы планируют провести действо 5 июня, обещают много конкурсов, танцев и цветные "бои" красками

Ежегодный традиционный фестиваль Холи, который устраивают в Индии состоится в столице. Его запланировали на начало лета. Об этом сообщают на официальной странице фестиваля.

Холи – праздник весны, пробуждения жизни и ярких красок в Индии. В Киеве его проведут 5 июня на ЮБК, чтобы познакомить ближе киевлян и гостей города с традициями индусов. Срок проведения перенесли с весны (сезон празднования в Индии), ибо климат Украины неблагоприятный для проведения ивента.

В программе мероприятия обещают не только "бои" красками, но и другие активности:

Реклама
  1. Боди-арт и детских аниматоров;
  2. Традиционные росписи мехенди;
  3. Выступления и мастер-классы индийского танца;
  4. DJ-сеты в течении праздника;
  5. Сюрприз в конце фестиваля.

Цена за билет – от 250 до 749 гривен. Стоимость зависит от количества красок, которые предлагают к конкретным предложениям.

Недавно мы рассказали о группе "Океан Эльзи", которая стала хедлайнером Atlas Weekend 2021 года.

Новости на эту же тему:

5 способов расслабиться, как герои любимых фильмов Самый длинный в Украине. В киевском парке "Отрадный" появился новый мурал (фото) Стало известно, когда в Киеве откроются пляжи Куда пойти на День Киева: афиша мероприятий
отдых Киев ЮБК холи Фестиваль красок фестивали

Реклама