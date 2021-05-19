В Киеве пройдет фестиваль красок Холи: что известно о мероприятии и когда состоится

Ежегодный традиционный фестиваль Холи, который устраивают в Индии состоится в столице. Его запланировали на начало лета. Об этом сообщают на официальной странице фестиваля.
Холи – праздник весны, пробуждения жизни и ярких красок в Индии. В Киеве его проведут 5 июня на ЮБК, чтобы познакомить ближе киевлян и гостей города с традициями индусов. Срок проведения перенесли с весны (сезон празднования в Индии), ибо климат Украины неблагоприятный для проведения ивента.
В программе мероприятия обещают не только "бои" красками, но и другие активности:
- Боди-арт и детских аниматоров;
- Традиционные росписи мехенди;
- Выступления и мастер-классы индийского танца;
- DJ-сеты в течении праздника;
- Сюрприз в конце фестиваля.
Цена за билет – от 250 до 749 гривен. Стоимость зависит от количества красок, которые предлагают к конкретным предложениям.
Недавно мы рассказали о группе "Океан Эльзи", которая стала хедлайнером Atlas Weekend 2021 года.