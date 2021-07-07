В чем польза и вред сахарозаменителей – рассказал доктор Комаровский

Евгений Комаровский объяснил, в чем разница между заменителями сахара и подсластителями, действительно ли они полезны и зачем давать их детям

Официальных данных, что заменители сахара и подсластители реально вредны, нет / Фото: Сегодня

Сегодня стало модно употреблять вместо сахара его заменители, а также подсластители. Но эти вещества вовсе не одно и то же: зачем вообще их употреблять и стоит ли давать сахарозаменители детям? На эти и другие вопросы ответил известный педиатр доктор Евгений Комаровский на своем ютуб-канале.

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В чем разница между заменителями сахара и подсластителями?

Евгений Комаровский подчеркнул, что большинство людей не понимает разницы между сахарозаменителями и подсластителями. Доктор ответил, что сахар – это тот компонент, то есть сахароза, из-за которого мы вообще любим сладости, торты, конфеты и так далее.

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Сахарозаменители – это натуральные и искусственные вещества, которые слаще сахара, у них другая скорость метаболизма. Поэтому для их переработки организмом нужно меньше инсулина. К ним относится фруктоза, ксилит, сорбит и т.д. Подсластители – вещества, которые обладают калорийностью, близкой к нулю. То есть если у сахарозаменителей есть калории, то у подсластителей их нет вообще.

Зачем же их использовать, когда есть сахар?

Во-первых, это выгодно с экономической точки зрения для производителей мороженого, сладостей, сладкой газировки. Поскольку чтобы получить тот или иной сладкий вкус в продукте, сахарозаменителей или подсластителей требуется гораздо меньше, чем сахара.

Сахарозаменители выгодны производителям сладкого, а еще используют в продуктах для диабетиков / Фото: unsplash.com

И те, и те делятся на натуральные и синтетические. Натуральный сахарозаменитель – это фрукта, еще эритрит – или дынный сахар, он менее калориен, чем обычный сахар. Ксилит, сорбит и т.д. – искусственные сахарозаменители. Большинство подсластителей искусственные – неотам, сахарин, из натуральных известен стевиазит, который производят из листьев стевии.

Правда ли, что заменители сахара опасны?

Евгений Комаровский отметил, что озвучивает позицию Food and Drug Administration, управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Официальных данных, что заменители сахара и подсластители реально вредны, нет. Конечно есть рекомендации по применению и дозировке этих веществ.

Так в чем их польза и нужны ли сахарозаменители детям?

С их помощью реально можно контролировать калорийность и свой вес. Поэтому сахарозаменители и подсластители помогут людям, которые худеют. Также эти вещества применяют для диабетиков, у которых, как известно, проблема с выработкой инсулина. Ведь они тоже хотят получать удовольствие от сладкого, поэтому выпускают специальные сладости с фруктозой, а не с сахаром.

Плюс подсластителей в том, что они, в отличие от сахарозаменителей и сахара, не могут стать "кормом" для кисломолочных бактерий в полости рта.

Поэтому не способствуют развитию кариеса. Относительно детей – им вообще не нужен сахар, не стоит с младенчества приучать детей к сладкому, тогда и заменители сахара им не понадобятся. Но если ребенок уже приучен есть сладости, а тем более набрал лишний вес, то конечно стоит делать выбор в сторону напитка, например, с подсластителем или сахарозаменителем, а не "чистым" сахаром.

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