В 2022 году в Токио легализируют однополые браки

В Токио разрешат однополые браки / Фото: Коллаж: Сегодня

Правительство Токио в апреле 2022 года запустит систему, которая фактически легализует однополые браки в столице Японии. Напомним, что в киевском гей-клубе не так давно охранник избил посетителя.

Токио станет вторым азиатским регионом после Тайваня, где вопрос, волнующий ЛГБТ-сообщество, сдвинулся с точки. Власти объяснили, что планируют разрешить однополые партнерства с апреля 2022 года, сообщает CNN.

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Губернатор Токио Юрико Койке подтвердила внедрение однополых браков в столице Японии в 2022 году / Фото: открытые источники

С точки зрения углубления понимания сексуального разнообразия, а также уменьшения проблем, с которыми сталкиваются участники, мы изложим основные принципы внедрения системы однополых партнерств в следующем финансовом году.

— заявила губернатор японской столицы Юрико Койке.

На этот шаг решились после единогласного голосования местного собрания. В некоторых регионах Токио уже признаются однополые пары, это дает им такие же права, как и женатым гетеросексуальным парам.

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Несмотря на это, многие однополые пары все равно продолжают сталкиваться с неравенством в налогообложении.

Это важная веха для Японии. Надеюсь, это окажет своего рода эффект домино на другие местные органы власти.

— прокомментировал ситуацию Маса Янагисава, глава Prime Services Japan в Goldman Sachs и со-руководитель Азиатско-Тихоокеанского совета ЛГБТК + компании.

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