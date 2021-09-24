Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 24 сентября

Нумеролог Айсулу Ахимова / Фото: Pexels

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 24 сентября.

Цифра дня – 20

Цвет дня – коричневый

Число Удачи – 2

В главных плюсах дня – честность и стойкость. При этом минусы дня несут аферы, плагиат и конфликты.

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В основе дня – избегать разрушительных действий и стремиться к созиданию. В вопросах красоты и фитнеса – смена стиля и образа. В отношении здоровья полезно голодание и лёгкая еда для желудка.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, самонадеянность может помешать. Посвятите время анализу и разбору документов. Также конец недели несет нам эмоциональный подъем.

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К выходным многие люди почувствуют себя спокойно, надежно, уверенно и умиротворенно. На этой волне можно решить массу вопросов, а можно и перессориться со всем коллективом – выбирать вам. Подробнее о том, что ждет нас в конце недели, можно узнать в гороскопе для всех знаков зодиака.

Не стоит забывать, что осень – пора простуд, поэтому уделите своему здоровью больше времени; важно укрепить иммунитет, особенно детям. Поэтому узнайте, как повысить иммунитет у детей - об этом мы писали ранее.