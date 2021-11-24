Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 24 ноября

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Узнайте счастливое число дня на сегодня, 24 ноября.
- Цифра – дня 13
- Цвет – дня зелёный
- Число – удачи 4
В главных плюсах дня – гибкость и коммуникативные качества. При этом минусы дня несут завышенную самооценку, высокомерие и обман. В основе дня – внутреннее развитие и движение вперёд. В вопросах красоты и фитнеса – фитотерапия, дыхательная гимнастика и массаж.
В отношении здоровья – откажитесь сегодня от мучного и сладкого. Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, коллективная работа и совестные идеи будут наиболее результативны
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