Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 24 ноября

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 24 ноября.

Цифра – дня 13

Цвет – дня зелёный

Число – удачи 4

В главных плюсах дня – гибкость и коммуникативные качества. При этом минусы дня несут завышенную самооценку, высокомерие и обман. В основе дня – внутреннее развитие и движение вперёд. В вопросах красоты и фитнеса – фитотерапия, дыхательная гимнастика и массаж.

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В отношении здоровья – откажитесь сегодня от мучного и сладкого. Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, коллективная работа и совестные идеи будут наиболее результативны

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