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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 24 ноября

Марина Григоренко
24 ноября, 07:00
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 24 ноября.

  • Цифра – дня 13
  • Цвет – дня зелёный
  • Число – удачи 4

В главных плюсах дня – гибкость и коммуникативные качества. При этом минусы дня несут завышенную самооценку, высокомерие и обман. В основе дня – внутреннее развитие и движение вперёд. В вопросах красоты и фитнеса – фитотерапия, дыхательная гимнастика и массаж.

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В отношении здоровья – откажитесь сегодня от мучного и сладкого. Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, коллективная работа и совестные идеи будут наиболее результативны

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