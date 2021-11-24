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Дізнайтесь щасливе число дня: прогноз нумеролога на 24 листопада

Марина Григоренко
24 листопада, 07:00
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Дізнайтесь щасливе число дня на сьогодні, 24 листопада.

  • Цифра – дня 13
  • Колір – зелений день
  • Число – удачі 4

У головних плюсах дня – гнучкість та комунікативні якості. При цьому мінуси дня несуть завищену самооцінку, зарозумілість та обман. В основі дня – внутрішній розвиток та рух уперед. У питаннях краси та фітнесу – фітотерапія, дихальна гімнастика та масаж.

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Щодо здоров'я – відмовтеся сьогодні від борошняного та солодкого. Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестиції, колективна робота та сумлінні ідеї будуть найбільш результативними.

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