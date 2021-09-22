Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 22 сентября

Нумеролог Айсулу Ахимова / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 22 сентября.

цифра дня - 18

- 18 цвет дня – белый

– белый число удачи – 9

В главных плюсах дня – логика и спокойствие. При этом минусы дня несут жесткие высказывания и чрезмерную требовательность. В основе дня – мягкость и понимание.

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В вопросах красоты и фитнеса – медитации и йога, дыхательные упражнения, а в отношении здоровья следует беречь горло и связки.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, не торопитесь с принятием решений: действуйте рационально. Также текущая неделя несет нам нервозность и эмоциональный подъем.

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На этой волне можно решить массу вопросов, а можно и перессориться со всем коллективом – выбирать вам. Подробнее о том, что ждет нас на текущей неделе, можно узнать в гороскопе для всех знаков зодиака.

Постепенно напряжение предыдущих дней сойдет на нет, и к выходным многие люди почувствуют себя спокойно, надежно, уверенно и умиротворенно. Не стоит забывать, что осень – пора простуд, поэтому уделите своему здоровью больше времени; важно укрепить иммунитет, особенно детям.

Как это лучше сделать – рассказал доктор Комаровский: об этом мы писали ранее.