Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 20 октября

Нумеролог Айсулу Ахимова / Фото: скриншот
Узнайте счастливое число дня на сегодня, 20 октября.
- Цифра дня 8
- Цвет дня зелёный, малахитовый и оливковый
- Число удачи 8
В главных плюсах дня энергия, обаяния, мечты. При этом минусы дня несут сплетни, клевету и алчность. В основе дня чистота в мыслях и словах.
В вопросах красоты и фитнеса приветствуются голодание. В пище лучше отказаться от сладкого. В отношении здоровья уязвимы кишечник и бронхи. Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, подходите взвешенно ко всем решениям и будьте рациональны.
Также сегодня состоится очередное осеннее полнолуние, которое пройдет под знаком Овна и добавит импульсивности и решительности поступкам людей. Очередное осеннее полнолуние, проходящее в знаке Овна , способно серьезно повлиять на жизнь и самочувствие людей.
Овен действует на людей своеобразно, повышая их импульсивность и опрометчивость в поступках . В этот период люди склонны к конфликтам, эмоциональному выяснению отношений, грубости и резкости.
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