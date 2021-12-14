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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 14 декабря

Марина Григоренко
14 декабря, 07:00
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой / Фото: Скриншот из YouTube/Новости Сегодня

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 14 декабря.

  • Цифра дня – 13
  • Цвет дня – зелёный
  • Число удачи – 4

В главных плюсах дня – смелость и гибкость. При этом минусы дня несут склонность к авантюрам и обманные ситуации. В основе дня – концентрация внимания на цели. В вопросах красоты и фитнеса приветствуются физическая активность.

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В отношении здоровья – берегите мышцы и суставы. Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, покупки авто и абонементы в спортзал благоприятны.

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