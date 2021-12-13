Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 13 декабря

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой / Фото: Скриншот из YouTube/Новости Сегодня
Узнайте счастливое число дня на сегодня, 13 декабря.
- Цифра дня – 12
- Цвет дня – золотой, янтарным и песочные оттенки.
- Число удачи – 3
В главных плюсах дня – интуиция, знаки судьбы. При этом минусы дня несут суету и семейные ссоры. В основе дня – укрепление родовых связей. В вопросах красоты и фитнеса – бани и увлажнение кожи.
В отношении здоровья – желудок и щитовидная железа. Завершая прогноз темой инвестиций, хорошо решать вопросы семейного бизнеса, также строительство и закладка фундамента в будущее.
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