Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 13 декабря

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой / Фото: Скриншот из YouTube/Новости Сегодня

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 13 декабря.

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Цифра дня – 12

Цвет дня – золотой, янтарным и песочные оттенки.

Число удачи – 3

В главных плюсах дня – интуиция, знаки судьбы. При этом минусы дня несут суету и семейные ссоры. В основе дня – укрепление родовых связей. В вопросах красоты и фитнеса – бани и увлажнение кожи.

В отношении здоровья – желудок и щитовидная железа. Завершая прогноз темой инвестиций, хорошо решать вопросы семейного бизнеса, также строительство и закладка фундамента в будущее.

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