А говорила губы не накачивала: Леся Никитюк показала себя в юности

Леся Никитюк, которая снялась полуголой в постели, показала своим поклонникам, как она выглядела в школе. Ведущая опубликовала фотографию, сделанную в девятом классе, на своей странице в Instagram.

На снимке для школьного альбома Леся позировала в джинсовой курточке с легким мейком. Свой образ она дополнила деревянными бусами, а волосы слегка подкрутила на концах.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Милая, скромная, наивная девочка, не то, что сейчас", – подписала фотографию Никитюк.

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В комментариях звездные друзья Леси написали ей комплименты, а Андрей Бедняков, как всегда пошутил: "Усы сбрила? Лесь, из всего этого остался только стиль".

Скриншот: instagram.com/lesia_nikituk

Кто-то из поклонников Леси также отметил, что сейчас ее губы выглядят больше, чем в школьные годы: "А говорила губы не накачивала". На этот комментарий ведущая не ответила.