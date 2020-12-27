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"Лысина – это ваше": Влад Яма показал фото с волосами, а поклонники не оценили

Сегодня, 13:37

Хореограф поделился архивным снимком

Не многие видели Влада Яму с волосами на голове. Хореограф, кажется, всегда был с лысиной. Но оказывается, еще во времена студенчества Влад носил роскошную шевелюру.

На своей странице в Instagram Яма опубликовал архивное фото, на котором он запечатлен в молодости. Таким образом он заверил фолловеров, что у него были длинные волосы.

"Многие думают, что я сразу родился лысеньким. Да, так и есть, но потом, как и все, "зарос". Мало того, я дико любил ходить в парикмахерскую... На фото мой максимум – кудри еще те. Чуть позже побрился", – написал в публикации танцор.

Влад Яма
Фото: instagram.com/vladyama_official

Он добавил, что в совершеннолетнем возрасте мечтал отпустить "хвостик", так как среди танцоров-латинистов тогда это было модно. Но Влад не дотерпел.

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В комментариях поклонники засыпали Яму комплиментами, при этом отметили, что без волос ему намного лучше.

"Влад неузнаваемый. Лысина – это ваше", "Мне кажется, лысина идет только Брюсу Уиллису и Владу Яме", "Какой милашка", – пишут пользователи соцсети.

На самом ли деле Влад Яма переболел "ковидом", смотрите в сюжете:

Напомним, что ранее Влад Яма рассказал о "сложном" характере Натальи Могилевской.

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