Успенская собирается судиться с экс-супругом из-за миллионного состояния

Развод Любови Успенской с супругом Александром Плаксиным, которого ранее артистка обвинила в шантаже, не будет тихим. Экс-супруг требует у Успенской половину совместно нажитого имущества.

Как рассказал инсайдер изданию Sobesednik.ru Плаксин прежде всего хочет получить загородный дом.

"По закону он имеет право на половину особняка, который оценивается в сотни миллионов рублей", – поделился источник с журналистами.

Любовь Успенская и Александр Плаксин / Фото: YouTube, instagram.com/uspenskayalubov_official

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Для Успенской новость о дележке имущества, которое она приобретала на собственные средства, стала настоящим шоком. Певица намерена действовать по закону

"Он всегда был способен на самые низкие поступки. Поэтому для меня это не стало удивлением. Я всегда ожидала от него подлости. Но такое, что он сделал сейчас, – в голове не укладывается. Учитывая, что у нас карантин, стало меньше концертов. Учитывая, что на мне лечение моей дочки", – прокомментировала она ситуацию Sobesednik.ru

Напомним, что Любовь Успенская и Александр Плаксин состояли в браке с 1987 года. Бизнесмен перебрался в Америку, где и живет последние годы. Пара уже давно не вместе. Кстати, именно экс-супруга Успенская обвиняла в ссоре с дочерью и в аварии,которая произошла в 2008 году.

Ранее мы рассказывали, что Любовь Успенская помирилась с дочкой после громкого скандала.