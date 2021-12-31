Урок стиля от первой леди: 10 лучших выходов Елены Зеленской в 2021 году

Лучшие образы Елены Зеленской в 2021 году / Фото: Коллаж: Сегодня

Подводя итоги года 2021, нельзя не вспомнить восхитительные образы Елены Зеленской, ведь каждый официальный выход первой леди – это вальс модных трендов и изысканной классики.

ТОП-10 самых красивых образов Елены Зеленской в 2021 году

Встреча с женой шейха Катара

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Весной 2021-го Владимир Зеленский с супругой посетили Катар с официальным рабочим визитом. Первая леди надела белоснежный костюм с юбкой ниже колен и укороченным пиджаком и бежевые лодочки.

Лучшие выходы Елены Зеленской в 2021 году / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Церемония вручения наград Национальная легенда

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В августе президент Владимир Зеленский впервые вручил награду Национальная легенда Украины выдающимся личностям. На церемонии присутствовала и первая леди. Для этого выхода она выбрала фантастическое вечернее платье бледно-голубого цвета.

Лучшие выходы Елены Зеленской в 2021 году / Фото: president.gov.ua

Концерт Андреа Бочелли

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В августе жена Президента побывала на концерте всемирно известного тенора Андреа Бочелли. Для мероприятия первая леди надела эффектный черный костюм из тонкой шерсти.

Региональный форум во Львове

В ноябре первая леди приняла участие в региональном форуме Реформа системы школьного питания во Львове. Для визита Елена Зеленская выбрала классический черный цвет в виде пиджака и юбки миди.

Лучшие выходы Елены Зеленской в 2021 году / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Церемония награждения Шевченковской премией

В мае Зеленская посетила церемонию награждения лауреатов юбилейной 60-й Шевченковской премии. Для торжественного события первая леди выбрала белый total-look с вышиванкой под низом и черными лодочками.

Лучшие выходы Елены Зеленской в 2021 году / Фото: president.gov.ua

Парад ко Дню Независимости Украины

Для этого торжества Елена Зеленская надела стильную юбку-карандаш и шелковую блузку. Молочные лодочки дополнили образ.

Лучшие выходы Елены Зеленской в 2021 году / Фото: president.gov.ua

Поездка в Вашингтон по приглашению Джо Байдена

31 августа Владимир и Елена Зеленские прибыли с официальным визитом в США. Первая леди появилась в голубом костюме украинского бренда SIX, состоящего из прямых брюк со стрелкой и двубортного жакета.

Встреча Power Women в США

В сентябре президентская чета отправилась в США. Там супруга Владимира Зеленского приняла участие во встрече Power Women. В этот раз она выбрала эффектный костюм из жакета с акцентным воротником и юбки миди.

Лучшие выходы Елены Зеленской в 2021 году / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Форум "Украина 30"

Для официального мероприятия первая леди Украины выбрала сдержанный костюм бежевого цвета из жакета оригинального кроя и юбки-миди. Акцент на талии Елена сделала с помощью темного ремня, а волосы уложила в легкие локоны.

Лучшие выходы Елены Зеленской в 2021 году / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Встреча с супругами послов

21 декабря провела дипломатическую встречу в Киеве. Зеленская выбрала красивый брючный костюм-тройку светло-кораллового цвета и классическую кремовую рубашку под низ.

Лучшие выходы Елены Зеленской в 2021 году / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

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