Упрощенный режим отменили: как перевезти животных в страны ЕС – новые правила

Упрощенный режим отменили: как переехать с животными в страны ЕС – новые правила / Фото: Коллаж: Сегодня

Елена Зеленская уверяет, что домашние питомцы – это частица нашего дома. Во время войны в Украине некоторые животные вошли в историю. Чего только стоит спасенная кошка Шафа из Бородянки! В Telegram-канале Первая леди поведала об отмене упрощенного режима для перевозки животных в ЕС во время войны и какие правила восстановили.

По обновленным правилам, которые распространяются на собак, кошек и хорьков, животное должно быть:

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Идентифицировано с помощью микрочипа и вакцинировано от бешенства.

и вакцинировано от бешенства. У него должен быть результат проверки уровня антител против бешенства путем титрования.

против бешенства путем титрования. Действительный паспорт, выданный в одной из стран ЕС или сертификат о состоянии здоровья, который соответствует образцу, установленному в законодательстве ЕС.

Однако не волнуйтесь – если чего-то у вас нет, обязательно сообщите об этом пограничнику. В Польше, например, вашему любимцу бесплатно проведут маркировку и вакцинируют от бешенства, – говорит Елена Зеленская в Telegram-канале.

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