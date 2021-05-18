Умерла знаменитая автор детективов Екатерина Вильмонт

В Москве скончалась известная российская писательница и автор детективных книг Екатерина Вильмонт. Ей было 75 лет

Екатерина Вильмонт / Фото: wikipedia.org

Позавчера, 16 мая, ушла из жизни российская писательница Екатерина Вильмонт. Причина смерти и дата похорон не называются. Об этом сообщило Издательство АСТ в Facebook.

"Более двадцати лет сотрудничества с Екатериной Николаевной стали для нашего издательства очень счастливым и ярким временем. Мы знали Екатерину Николаевну как самого доброго, умного и любящего жизнь человека, и счастливы, что нам выпала честь и радость работать вместе", – говорится в заявлении.

Екатерина Вильмонт родилась в 1946 году семье переводчиков Николая Вильмонта и Наталии Ман. Изначально Екатерина строила карьеру переводчицы, но затем ушла в мир литературы и стала одной из выдающихся авторов, чьи книги читали по всей территории стран СНГ.

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Не только в России, но и в Украине Екатерина Вильмонт входила в число самых лучших детских авторов. Она писала детективные и приключенческие книги, которые выходят в серии "Детский детектив".

Напомним, что ранее умер 106-летний Норман Ллойд – он был старейшим актером в мире.