Актер проходил лечение в одной из клиник в Тбилиси, куда он впервые был доставлен в ноябре прошлого года

Знаменитый советский и грузинский актер театра и кино Кахи Кавсадзе, наиболее известный по роли Абдуллы в фильме "Белое солнце пустыни", умер в Тиблиси, сообщает Эхо Кавказа.

Артисту было 85 лет, ранее он проходил лечение в Первой университетской клинике города. Впервые он был госпитализирован в клинику в ноябре прошлого года – у актера диагностировали дыхательную недостаточность, Кахи Давидович был переведен на искусственную вентиляцию легких. Позже актеру стало лучше – он поборол COVID-19.

Кахи Кавсадзе / Фото: Скриншот из видео

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В феврале этого года Кавсадзе снова был помещен в больницу, за жизнь актера врачи боролись в течение двух месяцев.

Кахи Кавсадзе был ведущим актером Тбилисского академического театра имени Шота Руставели. На его счету множество театральных постановок и более 80 фильмов. Кавсадзе сыграл в фильмах "Белое солнце пустыни", "Мелодии Верийского квартала", "Древо желания", "Покаяние", "Житие Дон Кихота и Санчо", "Тысяча и один рецепт влюбленного кулинара" и во многих других кинолентах.

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