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Звезду "Бриллиантовой руки" нашли мертвой

Сегодня, 17:28

Актрисе было 97 лет

Актрису театра и кино Серафима Холина нашли мертвой в собственной квартире. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Тело 97-летней актрисы нашла дочь Людмила. Точная причина смерти не сообщается. Известно, что артистка последние годы жизни страдала болезнью Альцгеймера и практически потеряла зрение.

Серафима Холина в фильме "Бриллиантовая рука"
Серафима Холина в фильме "Бриллиантовая рука"
Фото: Скриншот из YouTube

В основном Серафима Холина снималась в эпизодических ролях. Картина Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука" не стала исключением. В популярном советском фильме Холина сыграла ведущую модного показа, в котором участвовал герой Андрея Миронова.

Артистка занималась дубляжом и играла на сцене театра. Кроме "Бриллиантовой руки" актриса снялась в таких фильмах – "Иван Бровкин на целине", "Метель", "Жених с того света", "Вызываем огонь на себя" и "Доброе утро".

Ранее мы рассказывали, что умер звезда культового сериала "Клан Сопрано".

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