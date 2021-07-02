Умер актер Николай Сличенко – Петря Бессарабец из Свадьбы в Малиновке

Известному советскому и российскому актеру, певцу, театральному режиссеру, педагогу Николаю Сличенко было 86 лет. Причина смерти артиста не уточняется

Умер Николай Сличенко / Фото: скриншот, teatr-romen.ru

Народный артист СССР Николай Сличенко скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте театра "Ромэн", художественным руководителем которого был Сличенко.

Сличенко принимал участие в съемках фильмов, а также служил в театре. Одной из самых известных ролей артиста является образ Петри Бессарабца в фильме "Свадьба в Малиновке".

Умер Николай Сличенко / Фото: скриншот, teatr-romen.ru

Николай Сличенко был не только актером, но еще и певцом, педагогом, театральным режиссером и общественным деятелем. Артист родился в 1934 году в семье цыган-сэрвов. По некоторым данным Николай Алексеевич появился на свет в Харькове. Однако, как говорится на сайте театра "Ромэн", артист родился в Белгороде.

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Был дважды женат. Первая супруга Сличенко – актриса Сетара Казымова, в браке с которой у них родился сын Алексей. Вторая супруга – Тамилла Агамирова. У пары родилось трое детей: два сына Петр и Алексей и дочь Тамилла.

Внук Николая, которого назвали в честь деда, принимал участие в российской "Фабрике звезд-3".

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