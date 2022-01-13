Украшение дня: помолвочное кольцо Меган Фокс стоимостью 2,5 млн. грн

Что известно о помолвочном кольце Меган Фокс? / Фото: Коллаж: Сегодня

Главная новость шоу-бизнеса сегодня – Меган Фокс во второй раз выходит замуж. На втором месте, конечно, само помолвочное кольцо с двумя драгоценными камнями, которое ей преподнес рэпер Machine Gun Kelly, пишет Vogue.

Красотка Меган Фокс не долго была без кольца на безымянном пальце. Не успел сойти след обручального символа прошлых отношений актрисы длительностью в 15 лет, как на ее руке уже красуется 4,5 карата, преподнесенные новым женихом.

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31-летний Колсон Бэйкер сделал предложение 35-летней Меган Фокс, пригласив ее в особенное для них место и вручив далеко не простое украшение. Жених знаменитости разработал кольцо вместе с известным британским ювелиром Стивеном Уэбстером.

Колсон решил, что кольцо должно состоять из двух зодиакальных камней, самой Меган – изумруда, и Колсона – бриллианта, поскольку обе знаменитости увлекаются астрологией. Камни переплетаются вместе двойными извилистыми полосами, которые "сближаются, как две половинки одной души", так подписал публикацию в своем Instagram Колсон.

Помолвочное кольцо Меган Фокс с бриллиантом и изумрудом / Фото: Vogue

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Колсон хотел что-то совершенно оригинальное и значимое как для Меган, так и для него самого. Он дал мне много материала в почти лирической форме. Я использовал это, чтобы создать два кольца, которые стали одним. Я использовал магниты, встроенные в золото, чтобы притягивать два кольца вместе. Возможно, это самая романтичная история, с которой мне приходилось работать.

– рассказал ювелирный дизайнер об украшении изданию Vogue.

По мнению экспертов, каждый камень на кольце Меган Фокс из огранки "груша" оценивается в 2 и 2,5 каратов и стоит от 50 до 75 тыс. дол (от 1,3 до 2 млн грн).

Помолвочное кольцо Меган Фокс с бриллиантом и изумрудом / Фото: Vogue

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