Украинский клипмейкер назвал известных геев в шоу-бизнесе

Украинский клипмейкер в эксклюзивном интервью рассказал, почему многие звезды скрывают свою ориентацию

Украинский клипмейкер Юрий Движон, известный сотрудничеством с Ириной Билык, рассказал, почему некоторые представители шоу-бизнеса боятся совершить камингаут.

В интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" он признался, что причина кроется в отсутствии поддержки, в частности в СМИ.

Юрий Движон / Фото: facebook.com/Dvizhon

"Смотришь на Бориса Моисеева, Филиппа Киркорова, Диму Билана или Сергея Лазарева – понятно, что они все геи, но не говорят об этом, поддержки нет в СМИ", – рассказал клипмейкер в интервью "Зірковому шляху".

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Филипп Киркоров, Дима Билан, Борис Моисеев, Сергей Лазарев / Фото: instagram.com/lazarevsergey, instagram.com/fkirkorov, instagram.com/bilanofficial, instagram.com/bmoiseevpro

Юрий признался, что у него есть друг из Ирана, у которого были отношения с Андреем Малаховым.

"Он говорил, что Малахов не любит спать с теми, кто его национальности. Он боится, что они его могут сдать или будут какие-то компроматы", – рассказал Движон.

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