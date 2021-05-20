Украинские звезды в День вышиванки хвалятся своими нарядами. Мы выбрали самых стильных

Лилия Ребрик и Камалия вместе с семьей в вышиванках / Фото: Сегодня, instagram.com/liliia.rebrik, instagram.com/kamaliyaofficial
20 мая отмечаем День вышиванки! В честь праздника многие украинские знаменитости хвастаются своими лучшими нарядами. Самый популярный, конечно же, классический стиль, но нашлись и те, кто решил немного поэкспериментировать с цветом и орнаментами.
Life Сегодня обращает ваше внимание на самые эффектные образы украинских звезд.
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Актриса и телеведущая Лилия Ребрик появилась в вышиванке с насыщенным фиолетовым орнаментом.
Певица Ирина Федишин в красном пиджаке.
Музыкант Тарас Тополя "засветился" на фоне киевских пейзажей.
Актеры "Дизель шоу" – один лучше другого.
Певица Камалия с супругом и детьми.
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Кроме этого, ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.
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