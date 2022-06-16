Украинская телеведущая показала Ирпень до и после российской оккупации (фото, видео)

Как одна страна орков уничтожает наш мир только за то, что мы не хотим быть как они / Фото: Коллаж: Сегодня

Ведущая телеканала Shakhtar TV Юлия Палько опубликовала в своем Instagram-аккаунте шокирующее видео. Девушка решила показать, как выглядел Ирпень до и после российской оккупации. Она распечатала снимки улочек, многоэтажных и частных домов, таунхаусов и зон отдыха среди сосен, которыми так славился Ирпень.

На фоне этих фото она сняла видео того, что осталось после освобождения города – разруха, уничтоженные жизни и имущество людей, которые просто хотели строить свое счастливое будущее.

Реклама

Ирпень до и после российской оккупации / Фото: Инстаграм

Раненый, но непокоренный, – написала Юлия в посте под видео.

Не можем не согласиться с Палько. Часть города уничтожена, но украинцы обязательно отстроят то, что у них хотели отнять, и вернут свою свободу и независимость.

Реклама

Напомним, во время российского вторжения в Украину оккупанты планировали взять под контроль Ирпень, Бучу и Гостомель, чтобы осадить Киев с западного направления. С 25 февраля эти места были названы самыми опасными в Киевской области. 28 марта Ирпень был полностью возвращён под контроль ВСУ. В нашей памяти навсегда останется трагедия жителей этих городов, которые стояли на пути "русского мира".

Читайте также: Елена Зеленская объяснила, как Испания спасла целый город в Украине.