Insta-блогер Алла Барановская создала коллекцию трикотажных вещей для бренда Siyai. Мы уже хотим все

Алла Барановская в лукбуке капсульной коллекции Siyai / Фото: пресс-служба

Украинский бренд трикотажа Siyai выпустил первую коллаборацию с модной инфлюенсершей, основательницей сети салонов Clipse и проекта Clipse Beauty Box Аллой Барановской.

В капсульную коллекцию вошли боди, бесшовные гольфы, трикотажные костюмы разных фасонов — с юбками миди, мини, брюками, а также верхом в виде кардиганов и джемперов.

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Алла Барановская в лукбуке капсульной коллекции Siyai / Фото: пресс-служба

При создании всех своих проектов я вдохновляюсь женщинами — уникальными, яркими и особенными. Это моя первая коллаборация с брендом одежды, новый неизвестный опыт, на который меня вдохновили основательницы бренда Яна и Настя. Философия Siyai очень близка к моей, а коллаборацией хотелось еще раз проявить заботу ко всем девушкам и напомнить, что нужно сиять не только внешне, но и внутри, — прокомментировала сотрудничество Алла Барановская.

Алла Барановская в лукбуке капсульной коллекции Siyai / Фото: пресс-служба

Цветовая палитра коллаборации состоит из бежевых, черных, графитовых оттенков, а также розового неона, кармина, фуксии, синего электрика и зеленого.

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Коллекцию Alla Baranovska x Siyai уже можно купить на сайте бренда.

Алла Барановская в лукбуке капсульной коллекции Siyai / Фото: пресс-служба

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