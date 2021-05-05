Сеть добили голые украинки в Турции: Сколько можно позорить страну?

Полностью обнаженные девушки фотографировали друг друга на яхте в небольшом городке Гёчек в районе популярного курорта Фетхие

После недавнего "голого" скандала с украинками в Дубае о наших соотечественницах снова пишут мировые СМИ. И снова украинские девушки были замечены голыми на публике, только теперь уже на яхте в Турции.

Фото: onedio.com

Украинок, которые отдыхали в компании мужчин на яхте, заметили туристы. Кадры моментально разлетелись по соцсетям.

Украинцы резко отреагировали на эту новость ­- некоторые так негодуют, что предложили и вовсе утопить девушек:

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"Кинуть в море и утопить, в Украине дебилок хватает";

"В мешки и в Босфор";

"В мешок и утопить".

Скриншот: Facebook

Другие же отметили, что девушек необходимо привлечь к ответственности и запретить выезд за границу:

"В Уголовный (кодекс. – Ред.) ввести еще один пункт – за дискредитацию страны, пять лет тюрьмы и пусть шалавы ездят";

"Запретить выезд за границу пожизненно, это был бы урок для всех";

"Проститутки уехали на заработки… У нас никогда не будет государства, если каждый гражданин не будет ценить свои корни, свою национальность, свой язык, свою историю, свою землю";

"Вот из-за таких с*к и говорят, что украинки легкодоступны";

"Сколько можно позорить Украину?"

"Девушки, не позорьте государство".

Скриншот: Facebook

Напомним, "голая" украинка раскрыла настоящую цель фотосессии в Дубае.