Версія українською
$ 27,73
33,51

Сеть добили голые украинки в Турции: Сколько можно позорить страну?

5 мая, 14:43

Анна Пономаренко

Полностью обнаженные девушки фотографировали друг друга на яхте в небольшом городке Гёчек в районе популярного курорта Фетхие

После недавнего "голого" скандала с украинками в Дубае о наших соотечественницах снова пишут мировые СМИ. И снова украинские девушки были замечены голыми на публике, только теперь уже на яхте в Турции.

Фото: onedio.com

Украинок, которые отдыхали в компании мужчин на яхте, заметили туристы. Кадры моментально разлетелись по соцсетям.

Украинцы резко отреагировали на эту новость ­- некоторые так негодуют, что предложили и вовсе утопить девушек:

Реклама
Скриншот: Facebook

Другие же отметили, что девушек необходимо привлечь к ответственности и запретить выезд за границу:

Скриншот: Facebook

Напомним, "голая" украинка раскрыла настоящую цель фотосессии в Дубае.

Новости на эту же тему:

Бизнес на "оголенке": как влияют на психику девушек их фотосессии в стиле "ню" Нам лгали и облапывали: откровенное признание одной из участниц голой фотосессии в Дубае Организаторы голой фотосессии в Дубае до сих пор находятся в тюрьме – СМИ
Турция украинки модели украинки в Турции

Реклама