Сеть добили голые украинки в Турции: Сколько можно позорить страну?

После недавнего "голого" скандала с украинками в Дубае о наших соотечественницах снова пишут мировые СМИ. И снова украинские девушки были замечены голыми на публике, только теперь уже на яхте в Турции.
Украинок, которые отдыхали в компании мужчин на яхте, заметили туристы. Кадры моментально разлетелись по соцсетям.
Украинцы резко отреагировали на эту новость - некоторые так негодуют, что предложили и вовсе утопить девушек:
- "Кинуть в море и утопить, в Украине дебилок хватает";
- "В мешки и в Босфор";
- "В мешок и утопить".
Другие же отметили, что девушек необходимо привлечь к ответственности и запретить выезд за границу:
- "В Уголовный (кодекс. – Ред.) ввести еще один пункт – за дискредитацию страны, пять лет тюрьмы и пусть шалавы ездят";
- "Запретить выезд за границу пожизненно, это был бы урок для всех";
- "Проститутки уехали на заработки… У нас никогда не будет государства, если каждый гражданин не будет ценить свои корни, свою национальность, свой язык, свою историю, свою землю";
- "Вот из-за таких с*к и говорят, что украинки легкодоступны";
- "Сколько можно позорить Украину?"
- "Девушки, не позорьте государство".
Напомним, "голая" украинка раскрыла настоящую цель фотосессии в Дубае.