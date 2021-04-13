Ученые нашли древний сейф с уникальными украшениями (фото)

Древний артефакт хранился в одной из комнат роскошного дома четвертого века, сгоревшего в масштабном пожаре. Размер сейфа – примерно три на 1,5 метра

В центрально-западной части Испании ученые во время археологических раскопок в римском доме четвертого века нашли деревянный сейф для хранения драгоценностей, важных документов и роскошной одежды.

Об этом сообщает The History Blog.

Сейф изготовлен из дерева, покрытого бронзой и другими металлами. Размер артефакта – примерно три на 1,5 метра. Однако из-за того, что он был деформирован, габариты могли быть несколько другими.

Фото: The History Blog

По словам археологов, сейф хранился в одной из комнат роскошного дома, вероятно, сгоревшего в масштабном пожаре.

Впервые сейф обнаружили в 1994 году во время раскопок. Однако было принято решение законсервировать его, чтобы максимально предотвратить дальнейшее разрушение.

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Фото: The History Blog

Сообщается, что достаточно неплохо сохранились деревянная рама, бронзовые детали, которые покрывали коробку снаружи и внутри, а также некоторые другие украшения.

Исследователи объясняют, что такого рода сейфы часто стояли в комнатах, где хозяин дома принимал посетителей. Чтобы избежать кражи, его прикрепляли к стене или земли с помощью железных гвоздей.

Фото: The History Blog

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