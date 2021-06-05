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Участники Little Big Ильич и Соня впервые появились на публике как пара (фото)

5 июня, 08:32

Инна Петрова

Илья Прусикин и Соня Таюрская поцеловались на красной дорожке премии "МУЗ ТВ"

Cоня Таюрская и Илья Прусикин на премии МУЗ-ТВ / Фото: instagram.com/littlebigband

Участники группы Little Big Илья Прусикин и Соня Таюрская, которые недавно подтвердили свои отношения, впервые вышли в свет как пара. Они посетили музыкальную премию "МУЗ-ТВ" и без стеснений целовались на красной дорожке.

Для ивента оба артиста выбрали красные наряды. Приехали на премию они тоже на красном авто. Снимками Соня и Ильич поделились в Instagram-аккаунте группы и своих личных. Один из фан-аккаунтов Little Big опубликовал видео, где влюбленные целуются.

Илья Прусикин и Соня Таюрская / Фото: instagram.com/littlebigband

Илья Прусикин и Соня Таюрская / Фото: instagram.com/littlebigband

Илья Прусикин и Соня Таюрская / Фото: instagram.com/sonyatayurskaya

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К слову, Little Big выиграли в номинации "Лучшая группа", обойдя фаворитов публики – Artik & Asti. При этом не все поклонники группы одобрили их победу:

Скриншот: instagram.com/littlebigband
Скриншот: instagram.com/littlebigband

Ранее Илья Прусикин был женат на Ирине Смелой. Они развелись в 2020 году. У пары есть общий сын, которому четыре года. Соня Таюрская тоже несколько лет состояла в отношениях.

Смотрите сюжет о звездах, которых хотели выжить из коллектива:

Напомним, что ранее экс-супруга Ильича из Little Big записала видеообращение. Все думают, оно адресовано Соне Таюрской.

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