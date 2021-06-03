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Солист Little Big показал первое фото со своей девушкой Соней Таюрской. Моргенштерн пристыдил их

Сегодня, 13:26

Долгое время артисты российской группы Little Big, которая отказалась от "Евровидения-2021", скрывали свои романтичные отношения и на днях решили обо всем рассказать

Илья Прусикин и Софья Таюрская
Илья Прусикин и Софья Таюрская
Фото: instagram.com/iliyaprusikin

Солистка группы Little Big Соня Таюрская, которая недавно подтвердила отношения с Ильичем, появилась на его новом фото в соцсети. Только теперь – официально в роли возлюбленной. Фронтмен решил опубликовать их совместное селфи, а в ответ получил порцию неоднозначных комментариев от поклонников.

На фото, опубликованном в Instagram-аккаунте Ильи Прусикина, они с Соней позируют на фоне облачного неба во время отдыха на природе. На другом фото, где Илья один, видны горы и лес.

"In the sky. Ну что, подкинем говна на вентилятор?", – иронично написал Илья Прусикин.

Участник Little Big Илья Прусикин
Участник Little Big Илья Прусикин
Фото: instagram.com/iliyaprusikin

В комментариях оживленно отреагировали на пост артиста. Поскольку многие считают, что Софья Таюрская разрушила семью Ильи, а также наоборот, что он стал причиной завершения ее предыдущих отношений, коллеги звезд иронизировали по этому поводу. Не прошел мимо и скандальный Моргенштерн.

  • "Илья зачем ты разрушил Сонину семью"
  • "Полетело"

Некоторые поклонники действительно по-прежнему негодуют от того, что Илья расстался со своей супругой, Ирой Смелой. Ситуация накалилась после того, как Ирина записала видео, в котором сказала, что для нее перестал существовать человек, который был очень важным в ее жизни. Тем не менее, его имени девушка не раскрыла.

  • "Забавно, как Ира пару месяцев назад говорила, что вы не встречаетесь. Походу она самая последняя узнала. Некрасиво получилось"
  • "Почему Ира расстроилась? Потому что узнала от Собчак, а не от тебя?"

Илья Прусикин и Ирина Смелая публично сообщили о разводе в прошлом году. Отметим, что пара поженилась в 2016 году, в 2017 – у них родился сын Добрыня.

Тем временем еще одна знаменитая артистка раскрыла детали своей личной жизни – в новом интервью Виктория Смеюха рассказала о новом парне:

Напомним, что ранее группа Little Big после отказа от "Евровидения" загремела в скандал из-за плагиата.

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