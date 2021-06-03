Солист Little Big показал первое фото со своей девушкой Соней Таюрской. Моргенштерн пристыдил их

Долгое время артисты российской группы Little Big, которая отказалась от "Евровидения-2021", скрывали свои романтичные отношения и на днях решили обо всем рассказать

Илья Прусикин и Софья Таюрская Фото: instagram.com/iliyaprusikin

Солистка группы Little Big Соня Таюрская, которая недавно подтвердила отношения с Ильичем, появилась на его новом фото в соцсети. Только теперь – официально в роли возлюбленной. Фронтмен решил опубликовать их совместное селфи, а в ответ получил порцию неоднозначных комментариев от поклонников.

На фото, опубликованном в Instagram-аккаунте Ильи Прусикина, они с Соней позируют на фоне облачного неба во время отдыха на природе. На другом фото, где Илья один, видны горы и лес.

"In the sky. Ну что, подкинем говна на вентилятор?", – иронично написал Илья Прусикин.

Участник Little Big Илья Прусикин Фото: instagram.com/iliyaprusikin

В комментариях оживленно отреагировали на пост артиста. Поскольку многие считают, что Софья Таюрская разрушила семью Ильи, а также наоборот, что он стал причиной завершения ее предыдущих отношений, коллеги звезд иронизировали по этому поводу. Не прошел мимо и скандальный Моргенштерн.

"Илья зачем ты разрушил Сонину семью"

"Полетело"

Некоторые поклонники действительно по-прежнему негодуют от того, что Илья расстался со своей супругой, Ирой Смелой. Ситуация накалилась после того, как Ирина записала видео, в котором сказала, что для нее перестал существовать человек, который был очень важным в ее жизни. Тем не менее, его имени девушка не раскрыла.

"Забавно, как Ира пару месяцев назад говорила, что вы не встречаетесь. Походу она самая последняя узнала. Некрасиво получилось"

"Почему Ира расстроилась? Потому что узнала от Собчак, а не от тебя?"

Илья Прусикин и Ирина Смелая публично сообщили о разводе в прошлом году. Отметим, что пара поженилась в 2016 году, в 2017 – у них родился сын Добрыня.

Тем временем еще одна знаменитая артистка раскрыла детали своей личной жизни – в новом интервью Виктория Смеюха рассказала о новом парне:

Напомним, что ранее группа Little Big после отказа от "Евровидения" загремела в скандал из-за плагиата.

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