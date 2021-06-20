Участница ВИА Гры переехала в Украину ради ALEKSEEV

Оказывается, Никита Алексеев и Ульяна Синецкая уже три года живут вместе

Ульяна Синецкая из "ВИА Гры" уже три года живет в Украине / Фото: instagram.com/sinetskayaulyana

О романе ALEKSEEV и "виагрянки" Ульяны Синецкой ходили слухи уже давно. В 2019 году они подтвердили, что встречаются, и только накануне признались, что живут вместе уже три года. Все это время – они находились в Киеве.

Переехать в Киев – всегда отличная идея. Ведь в его округе есть столько красивейших мест! Самые топовые из них мы объездили на электрокаре Jaguar и рассказали, как это было, в этом материале.

Ульяна родом из Тюменской области, но ради любимого решилась на переезд в Украину, о чем совершенно не жалеет. Девушка не испытывает трудностей с украинским языком, а семья ее решение поддержала.

Ульяна Синецкая и ALEKSEEV живут вместе / Фото: instagram.com/sinetskayaulyana

"Язык понятен, у меня вообще в семье владеют украинским языком, потому что есть родственники. И вообще я такой человек, готовый на эксперименты, и мне было легко. Меня поддерживали и семья, и Никита, и в принципе, мне кажется, я справилась", – поделилась Ульяна в интервью, опубликованном в YouTube-канале "Светской жизни".

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Никита Алексеев ответил на вопрос, собирается ли он делать любимой предложение.

"Надо подобрать очень подходящий момент. Он обязательно будет, я надеюсь, если Ульяна скажет: "Да", – сказал артист. Что-то нам подсказывает, что Ульяна ему не откажет.

Ульяна Синецкая с 2018 года является участницей "ВИА Гры". Девушка принимала участие в российских "Голосе" и "Фабрике звезд".

В июне 2019 года Синецкая появилась на премии "МУЗ-ТВ" с ALEKSEEV. Пара также посетила вместе премию M1 Awards. Позже Синецкая и Алексеев подтвердили свои отношения. В феврале 2020 года появились слухи о том, что они расстались, но влюбленные это опровергли.

Как звезды переживают расставания, смотрите в сюжете:

Ранее сообщалось, что ALEKSEEV объявили участником концерта в Кремле, но позже его имя пропало с афиши.