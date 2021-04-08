Участниц голой фотосессии в Дубае поместили в тюрьму – СМИ (обновлено)

Девушек, которые принимали участие в голой фотосессии на балконе отеля в Дубае, поместили в тюрьму. Об этом сообщает Telegram-канал Ateo Breaking.

Ранее сообщалось, что девушек депортируют из ОАЭ. Теперь же, по предварительным данным, модели помещены под стражу.

"Все задержанные обвиняются в хранении, производстве и распространении порнографических материалов. Прокурор Дубая заявил, что задержанные девушки имели гражданство Украины и Молдовы. По предварительным данным, порнографические материалы снимались для израильского порносайта", – говорится в сообщении.

Модели в ОАЭ / Фото: Mirror

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Напомним, что 3 апреля обнаженные модели устроили фотосессию на балконе в мусульманском Дубае (ОАЭ) и были арестованы представителями местных правоохранительных органов. Фотографии и ролики вскоре появились в социальных сетях и вызвали резонанс.

Всего было задержано около 40 женщин. Кроме украинок, были уроженки Беларуси и Молдовы.

Upd. После всех разбирательств, девушек депортируют на родину.

Ранее подруга голых украинок из Дубая объяснила, зачем они туда поехали.