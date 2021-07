Убирают стресс, лишние кило и морщины: 5 полезных свойств поцелуев

Поцелуи - это поддержка для любимых, детей и друзей, а также анти-стресс и обезболивающее средство / Фото: Сегодня

"Целуйтесь на здоровье" – эта фраза актуальна как никогда именно сегодня, 6 июля, во Всемирный день поцелуя. Пандемия коронавируса ограничила нас в проявлении эмоций на людях, но мы не перестали целоваться и обниматься дома. Давайте же разберемся, чем полезны поцелуи с психологической и терапевтической точки зрения.

Почему целоваться полезно для здоровья

Мы все целуемся, чтобы выразить чувства к любимому человеку, детям, друзьям, родителям. И поцелуи, как отмечает кандидат психологических наук, психотерапевт Марина Диденко, бывают в основном двух типов.

Марина Диденко / Фото: пресс-служба

Первый тип поцелуя – в губы, так мы проявляем чувства к своим партнерам, женам и мужьям, парням и девушкам – в общем, к любимым людям. Второй тип поцелуя – дружеский, когда целуют в щеку. С психологической точки зрения целоваться и обниматься (ведь даже при дружеском поцелуе мы часто обнимаемся) – очень полезно и здорово.

Потому что такие простые и приятные "манипуляции" помигают организму выработать целый гормональный коктейль из эндорфина, окситоцина и других гормонов счастья. Чем же еще полезны поцелуи:

Поцелуи – это антстресс-средство: за счет выработки гормонов радости, снижается уровень гормона стресса кортизола. А еще – средство похудения: если вы целуете друзей или детей в щечку, то сжигаете около 5 ккал. А вот страстные поцелуи с любимыми помогают сжечь уже около 30 ккал. Даже обычный "чмок" – это отличная профилактика морщин: в момент поцелуя задействуется более 30 мышц лица. Поцелуи снимают боль: и психологи, и терапевты говорят о том, что во время поцелуя снижаются болевые ощущения, то есть поцелуй – еще и обезболивающее средство. И, конечно же, поцелуи дают нам ощущение безопасности, что особенно важно для детей.

Как отмечает терапевт, семейный врач, специалист УЗИ-диагностики Анна Красюк, объятия и поцелуи – это большая поддержка, возможность поддерживать и укрепить психоэмоциональные связи с человеком.

Анна Красюк / Фото: пресс-служба

Например, когда плачет малыш, первое, что успокоит и утешит его – это объятия и поцелуи мамы. Взрослым тоже не следует стесняться проявления своих эмоций.

Учитывая вышесказанные факты, если вы стесняетесь целоваться, то относиться к поцелуям, не только как проявлению чувств, но и как к лекарству – неплохая идея.

Особенно если вспомнить антистрессовые и обезболивающие эффекты поцелуев. А еще во время длительного поцелуя люди делают гораздо больше вдохов, тем самым профилактируя заболевания легких. Поэтому целуйтесь на здоровье, в независимости от того, сколько вам лет.

Еще несколько полезных фактов про поцелуи

Поцелуи долго были вне поля зрения медицинского и научного сообщества, но в 2009 году ученые официально признали филематологию, науку, которая изучает поцелуи. Событие произошло на конгрессе Американской ассоциации за прогресс науки (American Association for the Advancement of Science).

Любители целоваться живут дольше на 10-12 лет чем те, кто ограничивает себя в поцелуях / Фото: freepik.com

Что же полезного из многочисленных исследований можно взять на вооружение? Например, тот факт, что любители целоваться живут дольше на 10-12 лет чем те, кто ограничивает себя в поцелуях.

Целуясь, мы стимулируем три важных для поддержания партнерских или семейных отношений аспекта: это интимная близость, романтический настрой и, как уже сказано – психоэмоциональные связи.

Даже пара поцелуев по 20 секунд с утра зарядит вас позитивным настроением на весь день. А идеальный лечебный поцелуй, по мнению ученых длится 3 минуты.

