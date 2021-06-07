Греция и Исландия под Киевом: туристический авто-гайд с электромобилем Jaguar

Увиденное удивило – красота не хуже чем на Мальдивах, а передвижение на I-PACE улучшило отдых

Путешествия вдохновляют! Мы решили посетить пять самых атмосферных мест возле столицы, чтобы увидеть впечатляющие пейзажи. Для передвижения выбрали электро-кроссовер Jaguar I-PACE. Ведь его комплектация, технологические возможности и совершенный дизайн соответствуют насыщенному ритму жизни в 21 веке. Но больше всего нас интересовало, хватит ли одного заряда аккумулятора для всего путешествия. Удалось ли доехать обратно в Киев, о списке ТОП-мест и бонус-карте для туризма – узнайте в статье.

Почему путешествуем на Jaguar I-PACE

I-PACE – премиум-электрокар для успешных людей, которые знают чего хотят от жизни, ценят качество и любят максимальный комфорт. Дебютировал электрокар в 2018 году, и стал первым полностью электрическим премиальным кроссовером на рынке Украины. Эту модель быстро заметили водители, которые любят совершенство во всем! За 2019 год было продано 148 авто, и I-PACE до сих пор остается на высоте.

Jaguar I-PACE / Фото: Сегодня

Это и не удивительно, потому что сознательное потребление – стиль жизни. Это и является одной из изюминок I-PACE. Благодаря двум электрическим двигателям у него нулевые выбросы CO2, а запас хода до 470 км на одном заряде. Этим он и привлекает, ведь в 21 веке трендовыми автомобилями являются те, которые не отстают от времени – с пометкой "эко". Только дизайном, без современной комплектации никого не удивишь.

Jaguar I-PACE / Фото: Сегодня

Недавно компания Jaguar Land Rover сообщила о новой стратегии Reimagine. Все автомобили Jaguar теперь будут исключительно электрическими, а роскошный дизайн будет оставаться безупречным, на уровне традиций бренда. С I-PACE познакомились, а теперь айда к первой локации.

Местная Исландия в Великой Бугаевке

Начали путешествие с "Васильковских Карпат" невероятного ландшафта. Их еще называют "местной Исландией" – она находится в 30 км от столицы, в Великой Бугаевке! Сначала спланировали маршрут на картах с помощью системы Pivi Pro сенсорной панели I-PACE.

К месту назначения ехали на динамическом режиме управления. Ведь хотели почувствовать максимум драйва и спортивный характер машины. При включении режима функции автоматически подстраиваются: запас хода уменьшается с 470 км до 390 км, а средняя скорость увеличивается. 30 минут в динамическом режиме – и мы в локальной Исландии. Наш аккумулятор показал остаток 363 км, а водитель Андрей уже делился первыми впечатлениями.

Дорога к первой локации / Фото: Сегодня

"I-PACE способен на безумное ускорение, до 100 км за четыре секунды в любом режиме. Тебя "вдавливает" в сиденье, чувствуешь себя будто в самолете – это невероятные и одновременно странные ощущения. Бесшумное ускорение – это новинка. На скорости 200 км/ч авто уверенно держит курс и плавно поворачивает", – сказал он.

Но вернемся к "Исландии", которая с 1999 года – самый эстетичный овраг Киевщины.

Первое впечатление от ландшафтов – вау! Обрывы глубиной десятки метров поражают. Сюда приезжают погулять по окрестностям и исследовать овраг, который стал местным эксклюзивом – он единственный такой на Киевщине. Рекомендуем заглянуть тем, кто планирует путешествие в Исландию – здесь вы сможете найти много аналогий. На локации водится до 30 видов птиц!

I-PACE в Великой Бугаевке / Фото: Сегодня

Местная Исландия / Фото: Сегодня

"Васильковские Карпаты" лучше посетить в конце весны или летом, когда все расцветает овраг становится ярким. Вид с дрона впечатляет. Сразу возникает вопрос – "А это действительно возле Киева?"

Большая Бугаевка с высоты птичьего полета / Фото: Twitter: KirillTikhov

Заезд здесь опасен, поэтому мы воспользовались 3D-камерой кругового обзора, чтобы безопасно выехать.

Jaguar I-PACE / Фото: Сегодня

Кстати, если вы не экстремал, как я и мой коллега Андрей, то на старте выберите режим "эко". Вы получите запас хода до 470 км, передвижение на средней скорости и наиболее экономный режим расхода электроэнергии.

"Девич-гора" в Триполье

Следующая локация – "Девич-гора" в Триполье. Она является самой высокой точкой Обуховского района, расположена на высоте 55 метров над уровнем Днепра. Эта особенность горы влечет киевлян возвращаться сюда регулярно и устраивать фотосессии на фоне Киевского моря.

Есть в локации и собственная история: по легенде, здесь побывал Апостол Андрей, а энергетику места называют целебной для женщин. Последний факт является одним из аргументов, почему место назвали "Девич-горой".

"Девич-гора" в Триполье / Фото: Сегодня

Находится она в 45 км от Большой Бугаевки. Это расстояние мы преодолели за 40 мин. После чего аккумулятор показал 268 км запаса хода. В течение этого времени мы тестировали технологические особенности I-PACE. Отметили систему Pivi Pro, к которой можно подключить смартфон, включить любимый плейлист и наслаждаться музыкой. Кстати, здесь 15 динамиков – звук идеальный!

Звонки можно по желанию принимать через Pivi Pro. Вы без проблем можете провести спонтанную деловую встречу в телефонном режиме в авто – такое бывает, когда наконец устраиваешь себе выходные. Передвижения на большие расстояния не повлияли на хорошее самочувствие, ведь комфорт и функциональность кроссовера способствовали отдыху.

Если выберете "Девич-гору" для посещения, то рекомендуем подобрать время на закате и устроить фотосессию. В столице подобной смотровой площадки не найти! А также в праздничные дни, когда Киев переполнен людьми и хочется отвлечься от шума мегаполиса.

Но это не единственное место, которое удивит. Поехали дальше.

Городище в Витачове

Еще одно популярное место, которое стоит посетить, находится в 14 км от Триполья – это городище в Витачове. I-PACE мы оставили у мельницы и пошли исследовать "инстаграмную деревню".

Городище в Витачове / Фото: Сегодня Реклама

Славится она ландшафтами, панорамой Днепра и особой атмосферой. Многие украинские селебрити называют ее местом силы, вдохновения и медитации.

Вид на Днепр в селе Витачов / Фото: Сегодня

Городище в селе Витачов / Фото: Сегодня

Городище также под прицелом украинских режиссеров кино. Здесь проходили съемки популярных фильмов, таких как "Поводырь" и "Вавилон ХХ". А часовня, на самом деле, имеет историческую изюминку. Историки утверждают, что ее построили по проекту Т. Г. Шевченко.

Бесспорно, местный пейзаж поразит любого перфекциониста и любителя особенного. А ландшафты вдохновят устроить пикник в лучших традициях Франции.

Городище, деревня Витачов / Фото: Сегодня

Здесь мы еще обратили внимание на фары нашего кроссовера. В желтой подсветке "спрятана" первая буква названия бренда – J. В дизайне и комплектации производитель продумал все до мелочей!

Jaguar I-PACE / Фото: Сегодня

В Витачове аккумулятор показал остаток 249 км хода. Словом, благодаря этому водитель избавляется постоянных размышлений о топливе. С такой зарядкой проще, на сенсоре Pivi Pro вы сможете просматривать запас хода, а еще найти на карте свободные общественные зарядные станции (обзор карты по ссылке, она в конце страницы). Некоторые водители выбирают способ зарядки возле дома или офиса. В первом варианте с мощностью 11 кВт I-PACE заряжается на 100% за 8-9 часов, на домашней станции с 7 кВт – 13 часов. Правильное планирование дня сделает ваше передвижение с I-PACE комфортным. Здесь работает такая же "тема", что и с дисциплиной в жизни, о важности которой знают успешные люди.

Арка в Ржищеве

От Витачева до Ржищева 29 км, и в остатке у нас заряда на 225 км.

Мы выбрали эту локацию, поскольку отсюда открывается невероятный вид на Днепр. И греческие мотивы арки делают ее уникальной. В Киевской области – это редкость. Рекомендуем здесь устроить фотосессию или пикник.

Jaguar I-PACE возле арки в Ржищеве / Фото: Сегодня

Арка в Ржищеве / Фото: Сегодня

Для лучших кадров приезжайте перед заходом солнца, в этот период суток арка меняет свой "видовой режим"! Кстати, о режимах.

В Ржищеве мы сменили динамический режим на экономный. Остаток заряда на 225 км мотивировал перестраховаться, чтобы без труда доехать до Киева. После активации эконом-режима запас хода увеличился на 15 км и мы двинулись дальше.

Скалы в Богуславе

Последняя локация – скалы Богуслава, которые находятся в одноименном городе, в 63 км от арки. По прибытии сюда, у нас осталось заряда на 146 км. Расстояние долгое, но оно того стоит!

Особенность локации – гранитный каньон над рекой Рось, который стал геологическим памятником города! Возраст камней – около двух миллиардов лет и высотой они до 12 метров.

Скалы в Богуславе / Фото: Сегодня

Скалы в Богуславе / Фото: Сегодня

Сюда приезжают, чтобы рассмотреть скалы и хаотично разбросанные камни из серого и красного гранита. Это место удачное, чтобы перезагрузиться после насыщенной недели и вдохновиться на новые свершения.

В Богуслав от столицы на электромобиле мы проехали более 100 км. И сэкономили немало средств, ведь ехали не на дизельном авто. Если сравнить дизельный двигатель и электрокар I-PACE, то за 3 года пользования вы сэкономите до 150 000 гривен.

Машина позволяет идти в ногу со временем: путешествовать по невероятным местам, преодолевать сотни километров в стильном авто и одновременно не вредить экологии.

Какие впечатления от поездки?

Путешествие удалось! Большинство локаций – место силы, куда стоит возвращаться. Виды вдохновляют. Открытием поездки стал I-PACE! Быстрая экономичная зарядка, удобный салон и динамичное вождение приятно удивят самого требовательного водителя. Комфортное передвижение возможно только с современными технологиями. А главное – аккумулятор I-PACE выдержал проверку! По возвращении в столицу осталось еще 40 км запаса хода, поэтому мы спокойно поехали перезаряжаться и обсудить увиденное.

Вдохновились повторить наше невероятное путешествие по 5-ти туристическим локациям? Сохраните бонус-карту путешествия на телефон – пригодится при планировании трипа.

Стартовали от метро Теремки.

Гайд-карта для планирования туристической поездки / Фото: Сегодня

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