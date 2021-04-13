Туристам Мальты за пребывание на курорте будут выплачивать до 200 евро

"Акция" будет действовать летом с минимальным сроком пребывания три дня, а сумма будет зависеть от уровня отеля

Власти Мальты ожидают снятия карантинных ограничений 1 июня и вводят "бонусы" для туристов летом. Они будут выплачивать иностранцам за пребывание на курорте до 200 евро. Об этом сообщает Reuters .

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Основное требование для тех, кто хочет получить средства – пребывание минимум три дня на курорте. Размер выплаты зависит от категории забронированного отеля. Туристы 5-звездочных отелей получат максимум – 200 евро за 4-звездочные – 150 евро и 3-звездочные – 100 евро.

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Бонусная выплата вырастет на 10%, если туристы будут отдыхать на острове Гоцо. Власти рассчитывают, что приедет на отдых 35 тысяч иностранных туристов.

"Это нововведение направлено на то, чтобы отели Мальты были конкурентными по мере восстановления международного туризма", – заявил профильный министр Клейтон Бартоло.

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