Турция в ноябре – непопулярная! Вот 4 туристических направления для удачного отпуска

О ТОП-4 направлениях говорили с тревел-экспертом Ириной Паладийчук. Она рассказала "Сегодня", какие страны посетить, чтобы не только прогулки во время отпуска удались, но и релакс у моря. Выбирайте свое место для райского отдыха, а также узнайте о пяти эксклюзивных номерах на Мальдивах, где все хотят побывать.

/ Фото: пресс-служба

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Айда в Кению тестировать сафари

Аутентика и разнообразие фауны Кении влюбили в себя известных украинских блогеров. Большинство из них успели похвастаться фото в Instagram с дикими животными. Одна из них – инфлюэнсер Таня Пренткович, которая не скрывала своего счастья во время поездки в страну.

Сейачас я самая счастливая девочка, – пишет блогер в сообщении под фото из Кении.

Какие курорты выбрать: отдых в Кении оценят не только активные туристы, но и любящие ленивый релакс на пляже. Езжайте в Момбасу, если вы за активное времяпрепровождение с экскурсионными программами. В Диани – если вам важны песчаный раскидистый пляж возле отеля и инфраструктура. Еще один курорт для туристов, любящих релакс – Ватаму.

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Цены за пакетный тур на двух человек:

за 12 ночей в апартаментах – от 39 тыс. гривен с завтраками;

за 12 ночей в отеле 4* – от 60 тыс. гривен с завтраками;

за 12 ночей в отеле 5* – от 100 тыс. гривен с услугой "Все включено".

Цены на экскурсии за человека:

обзорная поездка по курорту – от 30 долларов;

групповое сафари на джипе – от 40 долларов;

экскурсия с ночевкой в заповедную зону на два дня – от 170 долларов.

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Путешественникам для въезда в Кению необходима виза, которую турфирмы помогают открыть через два дня. Прайс – около 65 долларов за человека.

Коронавирусные требования:

сделанный ПЦР-тест не более чем за 96 часов по прилету в страну;

виза;

заполнена онлайн-анкета здоровье за 24 часа до вылета.

Как насчет легендарного ОАЭ?

Какие курорты выбрать: посетите Рас-эль-Хайму и Фуджейру, если планируете семейный отдых и хотите провести его на пляже и территории отеля. Выбирайте Дубай, если любите активный отдых, посещать туристические локации и вечеринки каждый вечер.

Погода в ноябре более комфортна в ОАЭ, чем летом, поэтому некоторые туристы специально ждут конца осени, чтобы устроить отпуск мечты.

/ Фото: Pexels

Цены за пакетный тур на двух человек:

за 6 ночей в отеле 3* – от 18 тыс. гривен с завтраками;

за 6 ночей в отеле 4* – от 27 тыс. гривен с завтраками и ужинами;

за 12 ночей в отеле 5* – от 137 тыс. гривен с услугой "Все включено".

Коронавирусные требования:

сделанный ПЦР-тест не более чем за 72 часа по прилету в страну;

По прибытии в Дубай необходимо сделать еще один тест на COVID-19 в аэропорту. Он безвозмездный. Также скачать приложение COVID-19 DXB и зарегистрироваться в нем, чтобы получить результат ПЦР-теста.

Доминиканскую Республику также посетите

Какие курорты выбрать: летите в Пунта-Кану, которая славится белоснежным песком у океана. и красивые пляжи в Доминикане. Один из легендарных – инстаграммный Плайя Баваро. Инфраструктура Пунта-Каны рассчитана на туристов разной возрастной категории. Чаще ее выбирают путешественники для максимального релакса.

Ла-Роману посещают туристы, любящие совмещать пляжный и экскурсионный отдых. Дайверы всегда выбирают упомянутый курорт! Ибо затонувший неподалеку корабль Кведаг Мерчант, ставший локальным подводным музеем, манит их исследовать подводное дно. Еще на местности предлагают гостиницы по бюджетным ценам.

/ Фото: Unsplash

Цены за пакетный тур на двух человек:

за 9 ночей в отеле 3* – от 58 тыс. гривен с завтраками;

за 9 ночей в отеле 4* – от 58 тыс. гривен с услугой "Все включено";

за 10 ночей в отеле 5* – от 106 тыс. гривен с услугой "Все включено".

Коронавирусные требования:

заполнение "Электронного билета" на сайте за 72 часа до вылета. Затем турист получит два QR-кода на почту после регистрации (на прилет и вылет из страны).

И куда же без Египта!

Какие курорты выбрать: Хургаду, которую обожают туристы с детьми, потому что там развита инфраструктура для самых маленьких и пологий вход в море. Единственный минус – это незначительный ветер в ноябре, но он нехолодный, поэтому не помешает купаться и загорать на пляже.

Из Хургады рекомендуем покупать экскурсии, чтобы разнообразить гостиничный отдых. Отправляйтесь в Луксор или в Египетские пирамиды. Цена поездки – ориентировочно 75 долларов с человека.

Шарм-эль-Шейх посетите, если вы летите с компанией друзей и любите ночные тусовки. Здесь менее ветрено, чем в Хургаде, поэтому местность подойдет также для ленивого отдыха на пляже. С курорта любят ехать на экскурсии в Цветной каньон или сафари на квадроциклах. Цены поездки – ориентировочно от 20 долларов с человека.

/ Фото: Unsplash

Цены на пакетный тур с услугой "Все включено" для двух человек:

за 6 ночей в отеле 4* – от 14 тыс. гривен;

за 7 ночей в отеле 5* – от 25 тыс. гривен;

за 7 ночей в премиальном отеле 5* – от 26 тыс. гривен.

Коронавирусные требования:

заполненная анкета здоровья, которую дают в самолете;

сделанный ПЦР-тест не более чем за 72 часа до прибытия или имеющееся свидетельство о вакцинации. После второй дозы прививки Pfizer, Moderna, AstraZeneca или Sinovac должно пройти минимум 14 дней.

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