Турция в ноябре – непопулярная! Вот 4 туристических направления для удачного отпуска

О ТОП-4 направлениях говорили с тревел-экспертом Ириной Паладийчук. Она рассказала "Сегодня", какие страны посетить, чтобы не только прогулки во время отпуска удались, но и релакс у моря. Выбирайте свое место для райского отдыха, а также узнайте о пяти эксклюзивных номерах на Мальдивах, где все хотят побывать.
Айда в Кению тестировать сафари
Аутентика и разнообразие фауны Кении влюбили в себя известных украинских блогеров. Большинство из них успели похвастаться фото в Instagram с дикими животными. Одна из них – инфлюэнсер Таня Пренткович, которая не скрывала своего счастья во время поездки в страну.
Сейачас я самая счастливая девочка, – пишет блогер в сообщении под фото из Кении.
Какие курорты выбрать: отдых в Кении оценят не только активные туристы, но и любящие ленивый релакс на пляже. Езжайте в Момбасу, если вы за активное времяпрепровождение с экскурсионными программами. В Диани – если вам важны песчаный раскидистый пляж возле отеля и инфраструктура. Еще один курорт для туристов, любящих релакс – Ватаму.
Цены за пакетный тур на двух человек:
- за 12 ночей в апартаментах – от 39 тыс. гривен с завтраками;
- за 12 ночей в отеле 4* – от 60 тыс. гривен с завтраками;
- за 12 ночей в отеле 5* – от 100 тыс. гривен с услугой "Все включено".
Цены на экскурсии за человека:
- обзорная поездка по курорту – от 30 долларов;
- групповое сафари на джипе – от 40 долларов;
- экскурсия с ночевкой в заповедную зону на два дня – от 170 долларов.
Путешественникам для въезда в Кению необходима виза, которую турфирмы помогают открыть через два дня. Прайс – около 65 долларов за человека.
Коронавирусные требования:
- сделанный ПЦР-тест не более чем за 96 часов по прилету в страну;
- виза;
- заполнена онлайн-анкета здоровье за 24 часа до вылета.
Как насчет легендарного ОАЭ?
Какие курорты выбрать: посетите Рас-эль-Хайму и Фуджейру, если планируете семейный отдых и хотите провести его на пляже и территории отеля. Выбирайте Дубай, если любите активный отдых, посещать туристические локации и вечеринки каждый вечер.
Погода в ноябре более комфортна в ОАЭ, чем летом, поэтому некоторые туристы специально ждут конца осени, чтобы устроить отпуск мечты.
Цены за пакетный тур на двух человек:
- за 6 ночей в отеле 3* – от 18 тыс. гривен с завтраками;
- за 6 ночей в отеле 4* – от 27 тыс. гривен с завтраками и ужинами;
- за 12 ночей в отеле 5* – от 137 тыс. гривен с услугой "Все включено".
Коронавирусные требования:
- сделанный ПЦР-тест не более чем за 72 часа по прилету в страну;
По прибытии в Дубай необходимо сделать еще один тест на COVID-19 в аэропорту. Он безвозмездный. Также скачать приложение COVID-19 DXB и зарегистрироваться в нем, чтобы получить результат ПЦР-теста.
Доминиканскую Республику также посетите
Какие курорты выбрать: летите в Пунта-Кану, которая славится белоснежным песком у океана. и красивые пляжи в Доминикане. Один из легендарных – инстаграммный Плайя Баваро. Инфраструктура Пунта-Каны рассчитана на туристов разной возрастной категории. Чаще ее выбирают путешественники для максимального релакса.
Ла-Роману посещают туристы, любящие совмещать пляжный и экскурсионный отдых. Дайверы всегда выбирают упомянутый курорт! Ибо затонувший неподалеку корабль Кведаг Мерчант, ставший локальным подводным музеем, манит их исследовать подводное дно. Еще на местности предлагают гостиницы по бюджетным ценам.
Цены за пакетный тур на двух человек:
- за 9 ночей в отеле 3* – от 58 тыс. гривен с завтраками;
- за 9 ночей в отеле 4* – от 58 тыс. гривен с услугой "Все включено";
- за 10 ночей в отеле 5* – от 106 тыс. гривен с услугой "Все включено".
Коронавирусные требования:
- заполнение "Электронного билета" на сайте за 72 часа до вылета. Затем турист получит два QR-кода на почту после регистрации (на прилет и вылет из страны).
И куда же без Египта!
Какие курорты выбрать: Хургаду, которую обожают туристы с детьми, потому что там развита инфраструктура для самых маленьких и пологий вход в море. Единственный минус – это незначительный ветер в ноябре, но он нехолодный, поэтому не помешает купаться и загорать на пляже.
Из Хургады рекомендуем покупать экскурсии, чтобы разнообразить гостиничный отдых. Отправляйтесь в Луксор или в Египетские пирамиды. Цена поездки – ориентировочно 75 долларов с человека.
Шарм-эль-Шейх посетите, если вы летите с компанией друзей и любите ночные тусовки. Здесь менее ветрено, чем в Хургаде, поэтому местность подойдет также для ленивого отдыха на пляже. С курорта любят ехать на экскурсии в Цветной каньон или сафари на квадроциклах. Цены поездки – ориентировочно от 20 долларов с человека.
Цены на пакетный тур с услугой "Все включено" для двух человек:
- за 6 ночей в отеле 4* – от 14 тыс. гривен;
- за 7 ночей в отеле 5* – от 25 тыс. гривен;
- за 7 ночей в премиальном отеле 5* – от 26 тыс. гривен.
Коронавирусные требования:
- заполненная анкета здоровья, которую дают в самолете;
- сделанный ПЦР-тест не более чем за 72 часа до прибытия или имеющееся свидетельство о вакцинации. После второй дозы прививки Pfizer, Moderna, AstraZeneca или Sinovac должно пройти минимум 14 дней.
Недавно мы рассказывали о колоритном Рахове в Украине, конкурирующий с Буковелем.