Торты и печенье опасны – стоит ли отказаться от трансжиров, которыми нас пугают

Торты, печенье, бисквиты, а еще соусы и майонезы содержат опасные для здоровья трансжиры / Фото: unsplash.com

Больше всех едят продукты с трансжирами молодые люди, даже не задумываясь о последствиях. Чем может обернуться такая "диета" и почему лучше отказаться от транжиров – разобрались вместе с Центром общественного здоровья МОЗ.

Трансжиры – что это вообще такое?

Жиры, содержащие трасн-изомеры ненасыщенных жирных кислот, называют трансжирами. Они в малых количествах содержатся в растительных маслах, мясе, молоке. Но опасность для человека представляют те трансжиры, которые производят промышленным способом и добавляют в разные продукты.

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Трансжиры часто добавляют в кондитерские изделия, чтобы увеличить годности продуктов / Фото: Pixabay

Трансжиры, полученные из жидких растительных масел путем гидрогенизации (присоединение водорода), увеличивают сроки годности продуктов. Но проблема в том, что, накапливаясь в организме, транжиры вызывают немало заболеваний.

А к каким болезням приводят трансжиры?

Употребление пищевых продуктов с содержанием трансжиров приводит в первую очередь к сердечно-сосудистым заболеваниям. Также негативно трансжиры влияют на иммунную систему, способствуют лишнему весу, ожирению, развитию диабета, онкологии. Поэтому медицинское сообщество рекомендует отказаться от продуктов с трансжирами.

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А в более чем 40 странах уже действуют ограничения на содержание трансжиров в пищевых продуктах. Но не в Украине. Еще в 2018 году ВОЗ выпустила пакет действий REPLACE и призвала к глобальному отказу от трансжиров до 2023 года.

А в каких продуктах много трансжиров?

Трансжиров много в тортах, печенье, бисквитах, кулинарных маслах и спредах. И ежегодно увлечение такими продуктами приводит к смерти более полумиллиона человек во всем мире. Большая часть украинцев знают, что что употребление продуктов с содержанием трансжиров приводит к болезням сердца и сосудов.

Трансжиров много в фастфуде и снеках, поэтому не увлекайтесь такой едой / Фото: freepik.com

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Но лишь 38% людей знают, где именно содержится много трансжиров. Так, помимо кондитерских изделий, трансжиры содержатся:

в чипсах, кетчупах, майонезе, соусах,

замороженных полуфабрикатах из рыбы и мяса,

фаст-фуде,

сухих смесях для супов, кремов и т.д.

Поэтому при покупке продуктов стоит лишний раз внимательно изучить их состав. ВОЗ же советует снизить употребление транс-жиров до 1% (2-3 г) от суточной нормы общего энергопотребления.

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