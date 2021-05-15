ТОП-5 виски, которые стоит попробовать в жизни

Первую строчку занял напиток не за все деньги мира, но с большим потенциалом

Популярное виски, которое еще называют "вода жизни" всегда в кругу обсуждений и в чеках на баре. Но среди сотни брендов и тысячи вкусов сложно выбрать совершенный вариант, который удивит. Поэтому мы с обладателем премии "Лучший сомелье Украины 2009 года" и амбассадором двух брендов виски (в 11 странах мира) Иваном Бачуриным расскажем о 5 лучших виски. В подборке увидите напитки от 1200 до 5 тысяч гривен, которые помогут распробовать идею и изюминку виски на максимум.

Иван Бачурин — сомелье с 21-летним опытом работы / Фото: Instagram: Иван Бачурин

Redbreast 12 y.o.

Хотели попробовать уникальное виски из Ирландии? Redbreast 12-летней выдержки с дистиллерии Middleton именно такое. Если вы ценитель напитка, то обязательно протестируйте данный вариант, потому что он признан лучшим в категории Single Pot Still. Производят его из солодженого и несоложенного зерна и с тройной перегонкой, которые традиционные для этой дистиллерии.

Виски Redbreast / Фото: скриншот

Узнаваемой изюминкой напитка – заваренное льняное семя, которое ощутимо в аромате и вкусе после первого глотка. Redbreast сложно найти на экспортном рынке, но в Украине его реально увидеть на прилавках.

Ориентировочная цена – 2 тыс. гривен.

Booker's

Бурбон Booker's семилетней выдержки категории Small batch – это беспроигрышный вариант. Его оценят даже новички, которые всю жизнь говорили, что виски – не для них. Ему присущий сложный аромат и вкус, которые мгновенно влюбят вас в данный алкоголь. Особенность напитка в выдержанных бочках, которые размещают на вершине складов оборудованных металлом. Такой подход типичен для выдержки виски из Кентукки.

Виски Booker's / Фото: скриншот

Благодаря этому расположению температура крыши влияет на крепость напитка: летом она высокая, а зимой наоборот – низкая. Амплитуда температуры достигает до 50 градусов, и ее результатом есть высокая крепость напитка – более 62,5 градусов. Этот факт делает стиль Booker's уникальным и единственным виски в индустрии, которое не теряет кондицию в бочках при выдержке, а наоборот повышает ее.

Ориентировочная цена – 4 тыс. гривен.

Hibiki 17 y.o.

Это вариант для перфекционистов, которые любят виски! Японское Hibiki 17-летней выдержки удивит вас своим вкусом. Кредо этого напитка – совершенство во всем. Если хотите почувствовать, какое оно совершенство на вкус в формате виски, то попробуйте Hibiki.

Виски Hibiki / Фото: скриншот Реклама

Уникальность напитка в категории блендед, соответственно, в его основе микс из нескольких видов спиртов. Виски выдерживают не только в американских и испанских бочках из-под хереса, но и японского дуба Мидзунара. В Японии говорят, что он наполняет его традиционным ароматом храма. В его аромате почувствуете аромат розы, личи, розмарина и сандала, которые комплексно делают его сильным конкурентом односолодового виски с аналогичной выдержкой.

Ориентировочная цена – 5-6 тыс. гривен.

Johnnie Walker Black label

Johnnie Walker 12-летней выдержки – визитная карточка Шотландии со второй половины 19 века. Оно одно из самых популярных виски своей категории в истории. Напиток из категории блендед, как и Hibiki. В его основе – премиальные солодовые сорта.

Виски Johnnie Walker Black label / Фото: скриншот

Оно всегда выигрывает на слепых дегустациях виски. Иван Бачурин отметил, что на одной из слепых проб участники после увиденной бутылки сказали, что напиток проиграет другим 13 конкурентам. Но он победил, и за него отдали свой голос 28 из 29 дегустаторов. Потому что его сложность и элегантность вкуса – достойны внимания. Вы также можете его распробовать!

Ориентировочная цена – 1200 гривен.

Glenmorangie Original

Шотландский односолодовый виски Glenmorangie Original 10-летней выдержки занял первую строчку. Его уникальность в процессе изготовления: для напитка используют дистилляционные кубы, которые имеют самую высокую "шею" в индустрии шотландского виски. Представьте: она высотой 5 метров и 14 см. Это приблизительная высота взрослого жирафа! Благодаря ей напиток имеет легкий и свежий вкус.

Виски Glenmorangie Original / Фото: скриншот

С 1983 года и до сих пор это виски занимает первую строчку самых продаваемых среди сотни производителей Шотландии. В Украине также оценили его вкус: с 2013 года оно остается самым популярным односолодовым виски на рынке.

Glenmorangie Original любят за сбалансированный вкус с солодовыми, апельсиновыми и медовыми нотами.

Ориентировочная цена – 1200 гривен.

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