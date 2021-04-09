5 продуктов, которые сохранят ваше зрение

Четко видеть и не уставать глазам помогут морковь, льняное масло и не только

Нашим глазам для нормальной работы (как и остальным, кстати, органам) нужны витамины и микроэлементы. Чтобы сохранить остроту зрения надолго, важно регулярно есть "правильные" овощи и фрукты.

Какие витамины нужны для здоровья глаз, в каких продуктах искать полезные микроэлементы и как не допустить развития глазных заболеваний — мы спросили у врача-офтальмолога высшей категории Марины Пфаффингер.

Через зрение человек воспринимает более 80% информации: важность заботиться о здоровье глаз очевидна. Помимо бережного отношения к глазам, защиты их от ультрафиолета, перенапряжения (при работе за различными гаджетами), нужно знать, какие микроэлементы полезны для здоровья глаз и где их искать.

Зачем знать, какие именно витамины и микроэлементы нужны нашим глазам?

Знать, какие элементы полезны для глаз важно для того, чтобы понимать, на какие именно продукты или содержащие эти микроэлементы пищевые добавки стоит обратить больше внимания. Например, для поддержания здоровья сетчатки и остроты зрения нужны пектины. Это растительные полисахариды сложного строения, проще говоря – растворимая пищевая клетчатка.

Полезных для зрения пектинов много в яблоках / Фото: unsplash.com

А также Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, они оказывают противовоспалительный эффект, снижают сухость глаз и помогают снизить риски развития возрастных дегенеративных изменений. Ей богаты практически все овощи и фрукты, но в некоторых пектинов больше, а в некоторых – меньше. Поэтому не все овощи или фрукты одинаково полезны для нашего зрения.

Относительно витаминов – некоторые из них, особенно важные для поддержания зрения, например, каротин, в чистом виде из продуктов не усваиваются. Поэтому для максимальной пользы нужно знать, какие именно овощи и фрукты с какими продуктами следует совмещать.

Какие же продукты нужны нашим глазам и как их употреблять с максимальной пользой?

Если хотите поддержать зрение, то обязательно включите в свой рацион следующие продукты:

Морковь – этот овощ просто кладезь b-каротина – провитамином А, который преобразуется в организме в непосредственно витамин А. Но каротин плохо усваивается организмом, поэтому морковь нужно есть вместе с жирами – маслом, сливками, сыром, сметаной. Можно сделать салат из моркови и заправить маслом, сметаной или натереть сыр и посыпать сверху.

Яблоки – эти фрукты, особенно их кожура содержат много пектинов. Поэтому полезно есть яблоки именно с кожурой, только не забывайте их тщательно мыть. Вообще пектинами богаты практически все оранжевые, зеленые и желтые плоды, но яблоки – особенно.

Черника и другие ягоды очень полезны для зрения / Фото: unsplash.com

Черника – эта ягода содержит родопсин, зрительный пигмент, а также лютеин. Они повышают остроту зрения и способствуют естественному обновлению клетчатки. Если вы не любите чернику, то налегайте на другие ягоды, они тоже очень полезны для здоровья глаз.

Льняное масло – кладезь Омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Этот элемент тоже очень важен для здоровья глаз, наряду с пектинами. Все привыкли искать Омега-3 в рыбе, но в льняном масле его в разы больше. Поэтому вместо привычного подсолнечного или оливкового, можно использовать льняное масло для тех же салатов.

Виноград – в нем содержится антоцианиды и флавоноиды, которые способствуют синтезу элемента ресвератрола в организме. Этот антиоксидант помогает защитить сетчатку глаз от негативного воздействия ультрафиолета, влияния плохой экологии, несбалансированного питания и т. д. Особенно богаты ресвератролом кожура и виноградные косточки. Кстати, вино – этот благородный алкогольный напиток, особенно красное сухое, тоже содержит ресвератрол.

Существуют разные мнения медицинского сообщества о пользе красного вина, и мы ни в коем случае не занимаемся пропагандой алкоголя. НО если вы пьете вино, то выбирайте натуральные, а не порошковые вина, изучайте состав. И не увлекайтесь – достаточно пары-тройки бокальчиков в неделю.

Хорошо, если я буду есть эти продукты, значит проверяться у офтальмолога не нужно?

Посещать офтальмолога для профилактического осмотра нужно обязательно. Даже если вы ведете здоровый образ жизни и рационально питаетесь. Потому что некоторые офтальмологические заболевания связаны с наследственностью. Также навредить зрению могут экология, чрезмерные нагрузки (очень много людей сейчас постоянно пользуются гаджетами). К тому же возрастные изменения тоже приводят к снижению зрения.

Каждый человек в возрасте от 35 лет должен раз в год посещать офтальмолога в профилактических целях.

А зачем проверять глаза, если зрение хорошее и ничего не болит?

Это поможет заметить и предотвратить любые негативные процессы в глазах. Ведь помочь справиться с болезнью на ранней стадии, когда зрительные функции на высоте, гораздо легче. Когда человек уже заметил изменения – резко упало зрение, ухудшилось качество "картинки" и т. д., поправить их очень трудно, особенно на запущенных стадиях. И только полезными продуктами здесь не справиться. Поэтому берегите свое зрение и будьте здоровы!

А также не забывайте заботиться об эмоциональном здоровье, радовать себя и родных положительными эмоциями: смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

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