5 курортов для идеального отдыха на море в Болгарии

За считанные дни начало лета! Это означает одно – режим обдумывание вариантов, где отдохнуть включен. Но не будем скрывать, что о релаксе вне Украины вы давно задумались. Особенно в странах, которые открыты для туристов, например, Болгарии. Мы собрали лучшие курорты этой страны, чтобы вы выбрали себе по душе и были в восторге от отдыха.

Спойлер: здесь дешевле, чем на пафосных Мальдивах, где бюджетный прайс на двух стартует от 60 тысяч гривен, но не менее красиво.

Курорт Солнечный Берег

Солнечный берег – один из самых популярных курортов в южной части черноморского побережья Болгарии. Чаще сюда едут на семейный отдых, но бывают и туристы с шумными компаниями. Потому развитая инфраструктура способствует и поклонники курорта с различными целями могут удовлетворить свои желания.

Солнечный берег / Фото: Wikipedia

Гордость курорта – береговая полоса протяженностью ориентировочно 8 км с мелким комфортным песком. Пляжи здесь чистые, потому что город вдали от автомагистралей. За экологичность и безопасность, которые соблюдены его наградили европейским сертификатом "Голубой флаг".

Развлечения: исторических музеев вы не найдете, но есть активный отдых – поездки на джипах или квадроциклах. Бюджетные отели ищите дальше от центра, если планируете "скромное" путешествие.

Курорт Золотые Пески

Золотые пески – один из самых популярных и дорогих курортов Болгарии. С одной стороны он окружен горами, а с другой – морем. Его обожает не только молодежь, но и люди в возрасте, которые готовы приехать и отдыхать на пляже под шумные последние хиты. Местные пляжи удивят своей чистотой, но здесь акцентируют внимание больше на серных источниках, где можно оздоровиться. Отдых в Золотых песках обойдется дороже, чем на Солнечном берегу учитывая развлечения и проживание в гостиницах.

Болгария / Фото: Depositphotos

Курорт Свети-Влас (Святой Влас)

Свети-Влас – курорт для перезагрузки, спокойного отдыха и бюджетного отпуска. Идеально подойдет, если вы не любите шумные вечеринки, а предпочитаете прогулки по набережной. Компаний активных тусовщиков вы здесь не увидите! Если приедете сюда, то поймаете двух зайцев: релакснете на пляже и оздоровитесь, потому что здесь особый микроклимат с чистейшим горным воздухом. Идеальная локация для отдыха, если у вас проблемы с заболеванием дыхательных путей.

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Свети-Влас / Фото: instagram.com/plana_tours

Курорт Албена

Местность Албена называют лучшей для семейного отдыха. Потому пляжи идеально подстроены под безопасный отпуск: пологий вход и чистый песок впечатляют. И не без множества развлечений для детей. А какая там лесная флора, картинка в сочетании с голубой водой поражает. Отели найдете от 2-х до 5-ти звездочных, но учтите, что цены здесь выше среднего и дороже, чем на Солнечном Берегу. Все же за бюджетным отпуском езжайте в Свети-Влас, а за драйвовым в Золотые Пески.

Отдых в Болгарии осенью-2020 / Фото: Depositphotos

Курорт Созополь

Созополь – спокойный атмосферный городок для семейного отдыха. Здесь невероятный обширный пляж с комфортными условиями для релакса. На набережной огромный выбор кафе, ресторанов, а в городе найдете колоритные локации к которым захотите вернуться.

Созополь / Фото: Depositphotos

Туристов на курорте поражают старинные белые дома с красной черепицей и узкие улочки, как в Венеции. Словом, в атмосфере ощутима история, которую хочется исследовать гуляя маленькими улочками. Цены в Созополе на проживание и местные активности бюджетные.

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