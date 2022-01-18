ТОП-5 легких дел, на которых можно заработать не вставая с дивана / Фото: Pexels

Стремительный рост цен на продукты питания, хозяйственные вещи и коммунальные платежи очень беспокоят украинцев. Каждый думает, какая подработка поможет повысить ежемесячный доход. В программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" Мария Мельник и Григорий Герман рассказали, какие необычные дела принесут хороший заработок и как начать их воплощать в жизнь.

Станьте слушателем на час

Первый способ зарабатывать деньги просто сидя на диване – это стать слушателем на час. Оказывается, люди готовы платить за то, чтобы их выслушали. Час искреннего разговора стоит от ₴200, а если вы специалист своего дела с уникальным опытом – можете проводить онлайн-консультации, цена таких от ₴500 в час.

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Разместите рекламный баннер на балконе

Предоставляя место для рекламы, можно заработать от ₴400 до ₴4000 в месяц. Если ваш балкон выходит на улицу с высоким трафиком – смело просите больше! А чтобы найти рекламодателей, просто наклейте на свой балкон объявление с текстом "Здесь могла быть ваша реклама".

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Устройте распродажу ненужных вещей

Сфотографируйте ненужные вещи, которые занимают место в вашем шкафу, и разместите фотографии на сайтах, где продают одежду. Выбирайте проверенные платформы с продавцами-любителями, где есть услуга бесплатных объявлений. Расставайтесь с хламом легко и не накручивайте цен на свои пожитки, наоборот – делайте скидку реальным покупателям. Так можно заработать от ₴100 до ₴2 000 в день.

Станьте няней для кошек

Кот – идеальный квартирант. С ним не нужно гулять – только кормить и убирать. Сутки проживания кота в вашей квартире могут стоить от ₴50 до ₴150.

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Компьютерные игры

Хобби, которое может сделать из вас миллионера, ведь опытные геймеры зарабатывают миллионы долларов! Если вы считаете себя крутым игроком – начните транслировать свои игры в TikTok или YouTube. Так можно заработать первые неплохие деньги. За 150 тысяч просмотров платят $100.

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