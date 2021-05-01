ТОП-5 ферментированных продуктов для иммунитета и здорового кишечника

Квашенные черника и ежевика, капуста, кимчи и соя должны быть в вашем рационе. Это лучше ферментированные продукты для кишечника и иммунной системы – ученые

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Ферментированные продукты, например, квашенная капуста – давно вошли в наш рацион. Польза таких продуктов для здоровья доказана учеными: в этот раз медики выяснили, какие ферментированные продукты наиболее полезны для полноценной работы кишечника и укрепления иммунной системы. Результатами своих наблюдений исследователи поделились в медицинском журнале Nutrients.

Какие же продукты считаются ферментированными?

Ферментированные – это такие продукты, которые получились путем брожения. На примере квашеной капусты становится понятно. Однако "квасить" можно не только белокочанную капусту, а также овощи, фрукты, ягоды, даже мясо. Например, любимый многими хамон или пармская ветчина – это тоже продукт ферментации. Только мясо не "бродит", в нем под действием ферментов происходит расщепление жиров и белков на более простые компоненты.

Квашенная капуста, перец и другие овощи – все это продукты ферментации / Фото: unsplash.com

В овощах или ягодах при брожении за счет полезных бактерий происходит преобразование сахара и крахмала в молочную кислоту. В итоге такие продукты обогащаются полезными микроэлементами, витаминами, полиненасыщенными аминокислотами и становятся отличными пробиотиками.

А пробиотики – это компоненты пищи, которые ферментируются уже в кишечнике, стимулируя рост и жизнедеятельность полезной микрофлоры.

Какие же ферментированные продукты полезны для здоровья?

Все ферментированные продукты полезны, другое дело что на тот же соевый соус или красные ягоды у кого-то может быть аллергия. Также при уже имеющихся некоторых заболеваниях пищеварения потребление ферментированной пищи стоит ограничить.

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Но это – сугубо индивидуальные моменты, разобраться в которых поможет врач. В целом же, исходя их последнего исследования, в ТОП самых полезных ферментированных продуктов для поддержания иммунитета и здоровья кишечника вошли:

Черника: даже при легкой ферментации эта ягода остается такой же ароматной. Черника увеличивает популяции полезных бактерий в кишечнике, повышает иммунитет его слизистой оболочки, способствует выработке аминокислот, которые способствую укреплению иммунной системы в целом. Ведь 80% иммунной защиты нашего организма зависит именно от здоровья кишечника. Ежевика – вторая ягода, ферментация которой не только улучшит работу кишечника (те же свойства, что у черники), но и поможет справляться с окислительным стрессом. Как и черника, ежевика хороша в плане профилактики хронических болезней, вирусных инфекций, рака. Капуста – этот овощ богат фенольными соединениями и давно признан, как противовоспалительное, антиоксидантное и укрепляющее иммунитет средство. Ученые также отмечают, что квашенная капуста – отличный пробиотик. Поэтому запасться квашенной капустой можно будет уже летом, ведь ферментированные продукты долго хранятся. Кимчи – это традиционное корейское блюдо, гарнир из сырых овощей, китайской капусты, приправ, чеснока, лука и часто – морепродуктов. Традиционный гарнир кимчи довольно острый, может "не зайти" людям, не привыкшим к такой пище. Но медики рекомендуют кимчи, как отличное противовоспалительное средство, которое улучшает перистальтику, то есть движение кишечника. Конечно, только не во время обострения болезней органов пищеварения. Соевый соус и ферментированные соевые продукты – он богат белком, растворимыми углеводами, витаминами, минералами, фосфолипидами и антиоксидантами.

Если вы никогда не ели такие продукты, то вводить их в рацион нужно постепенно. А приготовить можно самим или купить – не только соевый соус, тот же кимчи сегодня можно заказать с доставкой, как суши или роллы.

Напомним, что ранее мы писали о продуктах, которые лучше всего поддерживают молодость.