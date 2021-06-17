ТОП-3 тренда пластической хирургии 2021 года: почему наращивают волосы и ягодицы

Пластика ягодиц, коррекция носа и наращивание волос – самые популярные бьюти-практики в пластической хирургии этого года. Что еще популярно и почему – в статье

Ринопластика, увеличение ягодиц и пересадка волос - в трендах пластической хирургии 2021 / Фото: Сегодня

Украинцы дают фору американцам в погоне за аппетитными ягодицами, ровными носами и пышной шевелюрой. Оказывается, пандемия COVID-19 и карантин "ввели моду" именно на три эти процедуры. Какие тренды красоты и типы фигуры, а также пластические процедуры популярны сейчас, как добиться быстрой реабилитации после таких процедур и где их выгодно проводить – рассказал пластический хирург Александр Бебих.

Александр Бебих / Фото: пресс-служба

Почему пластика ягодиц и носа снова популярна в Украине?

Как за океаном, так и в Украине лидирует глютеопластика – то есть "наращивание" ягодиц. Это можно объяснить модой на женские фигуры с пышными формами, как у латиноамериканок.

В тренде сегодня – при тонкой талии, красивом прессе и тонких ногах иметь выпуклые ягодицы и грудь.

Однако похвастаться выпуклостями попы и груди, если фигура спортивная и худощавая, удается не всегда. Поэтому чтобы достичь стандартов красоты, украинки делают глютеопластику. Помимо увеличения ягодиц, (количество таких операций заметно выросло за время карантина), в топе по-прежнему увеличение груди, изменение формы носа и его размера (ринопластика).

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Почему увеличение ягодиц стало особенно популярно во время пандемии? Дело в том, что такая процедура требует реабилитации не меньше двух месяцев, а то и больше. После операции нельзя сидеть, а допускается только стоять или лежать, также нельзя нагружаться. Поэтому локдаун, когда основная масса людей работала из дома или ушла в отпуск, создал идеальные условия для восстановлена после пластических манипуляций.

Женщины чаще всего увеличивают грудь, но сейчас начали и ягодицы / Фото: freepik.com

Александр Бебих отмечает, что в период карантина многие украинцы и украинки вообще впервые решились подправить что-то в своей внешности. И не только потому, что скрыть следы и дождаться реабилитации после ринопластики под маской спокойнее. А потому, что появилось время и более удобные условия для реабилитации.

А насколько сложен процесс увеличения ягодиц и как избежать осложнений?

Чаще всего увеличить ягодицы хотят худенькие женщины и девушки, у которых нет лишних жировых отложений. Если у женщины есть лишние килограммы, тогда сделать ягодицы более округлыми можно с помощью ее собственного жира: то есть проводится липофилинг. Когда есть лишние килограммы, хирурги делают липосакцию, скульптурирование и этот жир потом вводят в ягодицы. Тогда процесс реабилитации проходит легче и быстрее, можно садиться уже спустя 5 дней после операции.

При качественной глютеопластике все выглядит естественно / Фото: freepik.com

Но глютеопластика не только технически сложная манипуляция, которуюе нужно доверять только опытным хирургам, но и дорогая. И в Украине, и за рубежом вставить имплантаты в ягодицы будет стоить не менее 6 тысяч долларов. Поскольку важен как опыт хирурга, так и использование самого новейшего оборудования. Тогда имплантаты не выделяются, все выглядит естественно и хирургическое вмешательство никто не заметит.

Также не менее популярна процедура по пересадке волос, и за пышными локонами народ сейчас активно летает в Турцию.

Там можно заполучить красивую шевелюру всего за 3-4 тысячи долларов (в США это стоит около 30-40 тысяч), причем это стоимость вместе с авиаперелетом. Так что Турция в плане медицинского туризма сейчас стала вторым Израилем.

А какие еще направления в пластической хирургии войдут в тренды?

Помимо пластики ягодиц, коррекции носа и пересадки волос также популярна блефаропластика (коррекция век и мешков под или над глазами). Также Александр Бебих прогнозирует спрос на липосакцию и скульптурирование (то есть формирование нужных параметров тела): эта процедура уже "наступает на пятки" остальным.

Напомним, что ранее мы писали, какие еще пластические операции популярны среди украинок.