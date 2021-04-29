Тоня Матвиенко призналась, кто имеет влияние на ее младшую дочь. Это не бабушка и не папа

Тоня Матвиенко назвала младшую дочь в честь мамы. Но вот влияние на маленькую Нину имеет вовсе не звездная бабушка

Украинские исполнительницы Тоня и Нина Матвиенко в программе "Зіркоманія" на телеканале "Украина 24" рассказали, кого слушает Нина-младшая и о ссорах в звездном семействе.

Тоня Матвиенко мама дважды. Впервые она забеременела в 17 лет, а второй раз в 34. И каждый раз опасения были разные.

"Тогда я была психологически не готова. Очень многого не знала. Главная проблема – опыта не было, от этого трудновато было. А сейчас тоже непросто. Родить в 34 – столько уже знаешь и страх появился, чтобы все прошло хорошо", – рассказала Тоня.

И хоть певицу поддерживали родители, но не все было гладко.

"Больше переживала, как буду заканчивать школу и что там скажут. Я была счастлива, что стану молодой мамой. Были какие-то взгляды, но меня это не волновало", – поделилась Тоня Матвиенко.

Нина Матвиенко с дочкой Тоней и внучкой Ульяной / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Новость о беременности шокировала маму, но когда молодожены сообщили о женитьбе, Нине Митрофановне отлегло.

"Дело в том, что она сразу пришли с иконками – благословить их на свадьбу", – призналась украинская артистка.

Певицы поделились опытом воспитания дочерей, в том числе рассказали о наказании.

Реклама

"У нас нет наказаний. Можем отругать, планшет не дать. А угол, гречка – такого нет", – говорит Тоня.

Единственная, кто имеет влияние на Нину-младшую – старшая сестра.

"Вот кто строит, то это Ульяна. От поверьте – не мама, не папа. Нина делает глаза умоляющие: "Бабушка, спасай", – рассказывает Нина Митрофановна.

Нина Матвиенко и Тоня с мужем и детьми / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

По поводу ссор между мамой и дочерью звезды отшучиваются.

"Арсен берет дубинку и разгоняет", – шутит Нина Матвиенко.

" Лучше этот день пережить, а потом сказать: "Доброе утро". Я стараюсь маме там в Viber написать: "Простите меня", – призналась Тоня.

Ранее Нина Матвиенко рассказала о своем детстве.