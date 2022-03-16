Тиреоидная терапия – где найти препараты для лечения щитовидки в военное время

Искать препараты для лечения щитовидки в военное время можно на сайте Tabletki.ua, также во все аптеки ожидается завоз лекарств для тиреоидной терапии / Фото: istockphoto.com

Нападение российской федерации на Украину привело также к сбоям в работе аптек и завозу лекарств: большая часть запасов лекарств, содержащих левотироксин, раскуплена. Без этих медикаментов невозможно соблюдать терапию при ряде заболеваний щитовидки. Изменится ли ситуация и где найти лекарства – ответили в Минздраве Украины.

МОЗ Украины совместно с партнерами и дистрибьюторами обещают в ближайшее время помочь: в аптеках вскоре ожидается завоз всех лекарств для тиреоидной терапии. Препараты уже есть на аптечных складах, сообщает ведомство.

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В аптеках вскоре ожидается завоз всех лекарств для тиреоидной терапии, препараты уже есть на аптечных складах / Фото: Unsplash

Так, компания "Оптима-Фарм" сейчас имеет на своих складских помещениях 23,6 тыс. упаковок L-тироксина и 8,8 тыс. упаковок эутирокса. У компании АСИНО имеется около 300 тыс. упаковок эутирокса. Эти медикаменты поступят в аптеки в ближайшее время.

Ожидается также поставка L-тироксина от компании Берлин-Хеми: ориентировочно это будут 217 тыс. упаковок препарата с разной дозировкой. Также узнать, в какой аптеке и каком городе уже есть лекарства для тиреоидной терапии можно на сайте Tabletki.ua .

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Для поддержки онкопациентов в военное время появилась специальная горячая линия, читайте "Горячая линия для онкопациентов – куда звонить за помощью и где искать лекарства".

А для инсулинозависимых пациентов получить препараты можно теперь бесплатно, читайте "Как получить инсулин бесплатно – платить за препарат на время войны не нужно".