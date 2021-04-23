Тина Кароль вновь стала сама писать песни: Влюблена как дура

В одном из своих интервью артистка немного рассказала о личной жизни и о новой своей победе в карьере

Певица Тина Кароль, которая удивила поклонников дерзким образом, рассказала о своей личной жизни. Артистка призналась, что сейчас влюблена.

" Я влюблена как дура, но это классно, я люблю это состояние. Я в нем пребываю периодически, даже если никому об этом не рассказываю", – сделала певица признание во время интервью ЖВЛ.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

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Сейчас в жизни певицы начался новый этап. К артистке вернулось вдохновение и она вновь стала сама писать песни.

"Я почувствовала, что пришло время... И, возможно, только сейчас я отпускаю свое прошлое", – рассказала Тина Кароль.

Напомним, недавно Тина выпустила новый альбом и поклонники уже тогда отметили, что певица влюбленна.

Ранее артистка выпустила клип, в котором появилась в образе стильного грабителя.