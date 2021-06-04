Тина Кароль в платье с глубоким декольте представила колье, но внимание фанатов привлекло не оно

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Известная украинская певица Тина Кароль, показавшая наряд, который никогда в жизни не наденет, презентовала колье, которое она создала вместе с известным ювелирным брендом.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала несколько фото. На снимках она позирует в черном облегающем платье, которое выгодно подчеркивает ее стройную фигуру.

Тина Кароль создала серебряное колье / Фото: instagram.com/tina_karol

Поклонники Тины не разглядели на шее у певицы колье, их внимание приковала именно ее фигура:

Да, прям все на колье и смотрим.

Ой, я даже колье не заметила.

Колье просто потерялось на этих фотографиях. Хоть убейте, не вижу.

Богиня!

Такая красивая!

Господи, не сразу поняла, что это реклама подвески, я не даже не заметила. Тина, твои фотосессии с ума сводят. Конечно же, мы именно на подвеску смотрим.

Скриншот: Instagram

Свой наряд Тина дополнила босоножками на каблуке. В макияже артистка сделала акцент на глаза, нарисовав длинные стрелки. Волосы Тины были уложены небольшими волнами, артистка также выбрала черный лак для ногтей, который завершил ее вамп-образ.

Тина Кароль создала серебряное колье / Фото: instagram.com/tina_karol Реклама

В повседневной жизни Тина, кстати, предпочитает спокойные оттенки. Артистка любит уютные casual-костюмы, джинсы и кофты. Такой стиль кардинально отличается от костюмов, в которых Кароль выступает на сцене.

Если на концертах ее можно увидеть в соблазнительных платьях с декольте и высоким разрезом, на высоких каблуках и с красной помадой, то в жизни Тина скорее выберет нюдовый оттенок в макияже, удобные и стильные кеды и теплый спортивный костюм.

Ранее мы сообщали, что Тина Кароль планирует посетить Непал и подняться на знаменитую гору Эверест. В путешествие артистка отправится уже осенью этого года.

Кстати, перед своим путешествием в Намибию Кароль стала веганкой. Смотрите видеосюжет об этом: