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Тина Кароль в платье с глубоким декольте представила колье, но внимание фанатов привлекло не оно

4 июня, 18:17

Анна Пономаренко

Артистка презентовала созданное ею украшение. Подвеска, которую представила Тина, украшена гравировкой в виде микросхем

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Известная украинская певица Тина Кароль, показавшая наряд, который никогда в жизни не наденет, презентовала колье, которое она создала вместе с известным ювелирным брендом.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала несколько фото. На снимках она позирует в черном облегающем платье, которое выгодно подчеркивает ее стройную фигуру.

Тина Кароль создала серебряное колье / Фото: instagram.com/tina_karol

Поклонники Тины не разглядели на шее у певицы колье, их внимание приковала именно ее фигура:

Скриншот: Instagram

Свой наряд Тина дополнила босоножками на каблуке. В макияже артистка сделала акцент на глаза, нарисовав длинные стрелки. Волосы Тины были уложены небольшими волнами, артистка также выбрала черный лак для ногтей, который завершил ее вамп-образ.

Тина Кароль создала серебряное колье / Фото: instagram.com/tina_karol

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В повседневной жизни Тина, кстати, предпочитает спокойные оттенки. Артистка любит уютные casual-костюмы, джинсы и кофты. Такой стиль кардинально отличается от костюмов, в которых Кароль выступает на сцене.

Если на концертах ее можно увидеть в соблазнительных платьях с декольте и высоким разрезом, на высоких каблуках и с красной помадой, то в жизни Тина скорее выберет нюдовый оттенок в макияже, удобные и стильные кеды и теплый спортивный костюм.

Ранее мы сообщали, что Тина Кароль планирует посетить Непал и подняться на знаменитую гору Эверест. В путешествие артистка отправится уже осенью этого года.

Кстати, перед своим путешествием в Намибию Кароль стала веганкой. Смотрите видеосюжет об этом:

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Тина Кароль

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