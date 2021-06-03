Тима Белорусских вышел под залог за 4 тыс долларов, а не в обмен на поддержку белорусских властей

В январе этого года у белорусского певца обнаружили наркотики при задержании в Минске. Несмотря на то, что Тима вначале отрицал свой арест, в итоге все оказалось правдой, а сам артист вышел под залог

Тима Белорусских о своем задержании / Фото: Скриншот из YouTube

Певец Тима Белорусских, которого приговорили к двум годам ограничения свободы за хранение наркотиков, опроверг слухи, что ему смягчили срок в обмен на то, что он будет поддерживать белорусские власти. Артист признался, что сумма его залога была эквивалентна 3500-4000 долларов (95-110 тысяч гривен). Более того, по словам певца, в тот вечер он не употреблял наркотики, а произошедшее – "глупая случайность".

В интервью Юрию Дудю, которое было опубликовано на YouTube-канале "вДудь", Тима Белорусских вспомнил момент задержания.

"Из ниоткуда появляется мини-венчик и вылезают дяди в масках. Друга сразу кладут на пол, а я не понимал, что происходит, еще секунды две-три постоял, но дяди не очень этого хотели", – сказал Тима Белорусских.

После новостей об аресте артиста, появилось множество слухов, включая и то, что у него обнаружили два килограмма гашиша. Сам же артист заявил, что в тот вечер не был в состоянии наркотического опьянения и в целом не испытывает тяги к подобным веществам.

"Глупость этой ситуации в том, что я вообще не нюхаю. Я могу косячком побаловаться, я этого не скрываю. Но то, что у меня оказалось порошкообразное вещество – это глупейшее стечение обстоятельств", – признался Тима.

Тима Белорусских / Фото: instagram.com/timabelorusskih Реклама

По мнению артиста, их с другом телефоны прослушивали, поэтому он считает, что их кто-то "сдал". В итоге Тима Белорусских провел в отделении одну ночь, а на следующий день правоохранительные органы и спецназ отправились к нему домой. Однако по результатам обыска ничего не нашли.

После этого Тиме Белорусских предложили выйти под залог за 3500-4000 долларов. Артист согласился.

Смотрите интервью Тимы Белорусских Юрию Дудю:

Напомним, что ранее разразился скандал между украинским блогером Ивангаем и Юрием Дудем.