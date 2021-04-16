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22-летнего певца Тиму Белорусских приговорили к двум годам ограничения свободы

Сегодня, 17:46

Известный белоруский артист не будет направлен в исправительное учреждение. Тима Белорусских получил приговор по делу об обороте наркотиков без цели сбыта

Белорусский певец Тима Белорусских (настоящее имя – Тимофей Морозов), у которого обнаружили наркотики, был приговорен к двум годам ограничения свободы.

Теперь артист поставлен на учет в уголовно-исполнительной инспекции, ему запрещено употреблять слабоалкогольные напитки и после 19:00 он обязан находиться дома. Об этом сообщает TUT.by.

Тима Белорусских
Тима Белорусских
Фото: instagram.com/timabelorusskih

Маршрут Тимы будет строго ограничен, а краткосрочный выезд в другой город будет возможен только по разрешению уголовно-исполнительной инспекции.

Напомним, 6 января Тима Белорусских был задержан в игровом клубе в Минске. При личном обыске у него нашли гашиш массой 0,4 г и амфетамин. Позже выяснилось, что артист и его приятель приобрели почти два грамма гашиша через интернет.

В отношении артиста возбудили уголовное дело, но позже он был отпущен под залог. Уголовное дело в отношении Тимы и его приятеля было направлено в суд 25 марта. Свою вину в содеянном артист признал в полном объеме.

Напомним, известный американский рэпер Lil Wayne был обвинен в хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

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