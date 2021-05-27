Версія українською
$ 27,55
33,68

Телеведущая Надежда Матвеева сильно изменилась. Узнать звезду экрана можно только по голосу

27 мая, 08:58

Владимир Грисюк

Известная украинская телеведущая избавилась от своих знаменитых кудрей. Смотрите, как сейчас выглядит 52-летняя звезда экрана

Телеведущая Надежда Матвеева / Фото: Сегодня

Известная украинская телеведущая Надежда Матвеева, которая много лет была жертвой домашнего насилия, распрощалась со своими знаменитыми кудрями. Теперь распознать звезду экрана можно разве что по голосу.

52-летняя Надежда Матвеева появилась на публичном мероприятии вместе с ведущими Павлом Костицыным, Соломией Витвицкой, а также певицей Анастасией Приходько.

"Посмотрите, какая тут компания. Красотки, красотки! Мы сегодня будем выбирать "Миссис Украину" – у меня уже есть две претендентки", – заявила Надежда в своей Instagram-сторис.

Реклама

Видео: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Подписчики телеведущей начали активно обсуждать ее новую внешность.

Фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Напомним, не так давно Надежду Матвееву ограбили в центре Киева. Девушки вытянули у звезды кошелек в одном из подземных магазинов.

Новости на эту же тему:

Надежда Матвеева 14 лет была жертвой домашнего насилия — признание телеведущей Как начать карьеру в журналистике: личный опыт телеведущей Марины Кухар Сексуальная телеведущая оголилась на пляже в ожидании тепла Украинская телеведущая поразила идеальной фигурой: восхитился даже олимпийский чемпион
имидж телеведущая Надежда Матвеева

Источники: Сегодня , nadezhda_matveeva_nadya_ , instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Реклама